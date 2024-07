Per i viaggiatori amanti del lusso, ecco 5 modelli di valigie e borse da viaggio dei brand più prestigiosi, a prezzi da capogiro.

Sapevi che la scelta della valigia può rivelare la tua personalità? Questo vale per le normali valigie che usiamo per spostarci da un posto all’altro, e ce ne sono davvero di tutti i tipi, dai modelli classici ai trolley ai borsoni da viaggio. Accanto a questi accessori più o meno comuni, ci sono anche le valigie di lusso.

Investire in una valigia luxury significa scegliere non solo un accessorio per trasportare abiti e beni personali in viaggio, ma anche un simbolo di classe e distinzione. Le valigie di lusso, veri e propri statement di stile e raffinatezza, grazie al loro design inconfondibile e all’altissima qualità dei materiali trasformano ogni viaggio in uno sfoggio di eleganza, dal primo all’ultimo passo. Se stai cercando un pezzo che unisca funzionalità e lusso, ecco cinque valigie e borse da viaggio che rappresentano il massimo in termini di design e qualità.

1) Valigie di lusso, il borsone Gucci Savoy

Il tema del viaggio è intrinseco nella storia di Gucci sin dalle origini della maison, che ha le sue radici nei primi anni del Novecento quando Guccio Gucci lavorava come facchino presso l’hotel The Savoy di Londra, oggi celebre anche perché lì si trova uno dei ristoranti di Gordon Ramsey. Il borsone Gucci Savoy è un tributo alla storia del brand e anche alla Dolce Vita italiana, perché ispirato all’atmosfera estiva e ai lussuosi beach club della costa.

Parte della linea Gucci Lido, questo borsone è realizzato in tessuto GG Supreme beige ed ebano, che gli conferisce un aspetto sofisticato e senza tempo. La combinazione esclusiva del nastro Web e della doppia G in metallo, due dei codici emblematici della maison Gucci, garantiscono l’autenticità e aggiungono a questo must-have delle valigie di lusso un tocco classe. La borsa è dotata di manici superiori robusti e di una tracolla regolabile che offre versatilità nel trasporto. La chiusura con cerniera completa la silhouette elegante e funzionale e rende questo borsone la scelta ideale sia per una fuga di fine settimana che per una lunga vacanza. Il prezzo è € 2.200.

2) Louis Vuitton Trolley Horizon 55

Il viaggio è insito anche nella storia di uno dei brand di pelletteria più iconici del mondo: da un viaggio infatti è iniziata la storia di Louis Vuitton. Fuggito di casa a 13 anni dal piccolo comune nella Borgogna dove era nato perché non andava d’accordo con la matrigna, a 15 anni Louis Vuitton arriva a Parigi, dove inizia a lavorare come apprendista fabbricante di valigie. Nel 1854 crea il marchio, divenuto ben presto uno dei più famosi al mondo. Tra le valigie di lusso non possiamo non menzionare il trolley Horizon 55 di Louis Vuitton, creato dal designer Marc Newson, un esempio di innovazione e raffinatezza.

Questo modello, sorprendentemente spazioso nonostante il formato cabina, presenta uno scomparto interno completamente piatto grazie all’ampio manico esterno. Il design elegante e funzionale è arricchito da un sistema di chiusura TSA di ultima generazione e da quattro ruote ultra comode, per trasportare il trolley facilmente e senza sforzo. La struttura leggera, unita alla qualità superiore dei materiali, offrono un accessorio da viaggio che non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma è anche una vera e propria dichiarazione di stile. Perfetto per i viaggiatori frequenti che cercano un equilibrio tra funzionalità e lusso. In vendita a € 2.800

3) Valigie di lusso, la DiorTravel in Jacquard Tecnico

La valigia DiorTravel in jacquard tecnico Dior Oblique blu è una celebrazione della tradizione e dell’innovazione della Maison Dior. Realizzata in un materiale idrorepellente, questa valigia coniuga elementi iconici del brand con un design moderno e informale. Il colore blu intenso e il motivo Dior Oblique aggiungono a questa valigia un tocco di raffinatezza, mentre la firma “Christian Dior Paris” sul davanti è un sigillo di autenticità e prestigio.

Le dimensioni medie la rendono ideale per viaggiare perché offrono sufficiente spazio per un soggiorno di durata variabile senza compromettere la maneggevolezza. Con un equilibrio perfetto tra estetica e praticità, questa valigia è una scelta eccellente per chi desidera un tocco di lusso e classe nel proprio equipaggiamento da viaggio. Il prezzo è € 3.900.

4) Il trolley Prada Symbole

Il trolley Prada Symbole è un esempio sublime della maestria artigianale del marchio italiano. Il triangolo Prada, simbolo di unicità e modernità, viene reinterpretato in un pattern geometrico sofisticato che gioca con cromie a contrasto. Il tessuto ricamato, insieme ai dettagli nell’iconica pelle Saffiano, conferiscono al trolley una silhouette essenziale ma di grande impatto visivo.

Questo trolley rappresenta un’elegante combinazione di design minimalista e funzionalità avanzata, con dettagli che riflettono l’innovazione e la tradizione del brand. Il prezzo elevato (€ 4.300) è giustificato dalla qualità dei materiali e dalla cura nei dettagli: è un’opzione di lusso per i viaggiatori che cercano un accessorio distintivo e moderno.

5) Ralph Lauren, l’esclusivo borsone Wellington

Concludiamo questa panoramica sulle valigie di alta fascia con il borsone Welington di Ralph Lauren, il culmine del lusso e della raffinatezza. Realizzato in vera pelle di alligatore e foderato in camoscio questo borsone è un pezzo davvero esclusivo. La pelle di alligatore, lavorata con maestria in Italia, dona a questo pezzo un aspetto lussuoso e una durata senza pari, mentre i dettagli metallici a forma di staffa con finitura in ottone anticato rendono omaggio alla tradizione equestre di Ralph Lauren in chiave moderna.

Il design raffinato e il prezzo da capogiro fanno di questo borsone un investimento per coloro che apprezzano l’artigianato di alta qualità e il prestigio. Ogni aspetto del borsone, dalla pelle alla finitura metallica, è studiato per offrire una combinazione unica di eleganza e funzionalità. Accessibile davvero a pochi: il prezzo? € 25.000.