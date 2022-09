Test Personalità | Scegli una valigia: scoprirai un tuo pregio e un tuo piccolo difetto!

By

Con questo test della personalità useremo la tua valigia per capire che tipo di persona sei davvero: potresti rimanere stupita!

Se la nostra casa, il nostro abbigliamento e addirittura la nostra macchina dicono tutto di noi, lo stesso vale per la valigia!

A pensarci bene, infatti, quando facciamo la valigia portiamo con noi la nostra casa, cioè tutti quegli oggetti di cui sentiamo assoluto bisogno.

Il “come” trasportiamo quegli oggetti così essenziali è molto importate. Il nostro stile organizzativo svela moltissimo della nostra personalità. Il modo in cui “teniamo insieme” le cose preziose e le trasportiamo da un lato all’altro del mondo è fondamentale per capire chi siamo.

E tu? A cosa pesi quando senti la parola “valigia”?

Test Personalità della Valigia

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la valigia che preferisci, cercando di pensarci il meno possibile e lasciando che sia il tuo istinto a guidarti. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente per scoprire un tuo pregio e un tuo difetto!

A – TROLLEY E BEAUTY CASE

Il trolley è uno dei metodi più pratici in assoluto per trasportare le proprie cose durante un viaggio più o meno lungo. Coordinandolo con un beauty case, che diventa all’occorrenza un perfetto bagaglio a mano, questa valigia diventa anche estremamente versatile, quasi “componibile”.

Se hai scelto il trolley il tuo pregio è di essere una persona che va dritta al sodo. Non ti piacciono i fronzoli, le persone che parlano molto e fanno pochissimo, quelle che sono sempre indecise e che non hanno mai un’idea chiara..

A fronte di questo il tuo difetto può essere il troppo rigore. A volte non concedi molto spazio alla tua creatività o a quella di coloro che ti circondano. Essere troppo ordinato e troppo efficiente a volte è davvero stancante e poco stimolante: concediti un attimo di tregua di tanto in tanto!

B – VALIGIA VECCHIO STILE

Una valigia vecchio stile ormai è completamente superata. Le valigie più moderne non si trasportano più sollevandole con una maniglia. Al contrario, si spostano comodamente su due o quattro ruote e ci fanno affaticare di meno.

Se hai scelto la valigia vecchio stile significa che il tuo pregio maggiore è di essere un sognatore. Sei affascinato da tutto ciò che è esotico e strano, ti piace fare tutto quello che stimola la tua fantasia e la tua immaginazione: per te viaggiare è il pretesto ideale per fare tante nuove esperienze.

Con questo pregio viene sempre un piccolo difetto, quello di essere a volte una persona poco pratica, che spesso si perde nelle piccole incombenze della vita quotidiana perché ha sempre la testa tra le nuvole!

C – VALIGIA TROPPO PIENA

Spesso sono le donne a non riuscire a chiudere la valigia, mentre gli uomini tendono a portare con sé lo stretto indispensabile. Il problema è che le donne a cui succede sono bollate come vanitose e disorganizzate, ma qual è la verità?

Se hai scelto la valigia troppo piena significa che sei una persona che tende ad affezionarsi moltissimo alle cose e alle persone che ha intorno e non vorrebbe separarsene mai. Sei anche una persona molto affettuosa e amichevole.

Il tuo difetto è invece l’ansia di essere sempre all’altezza della situazione. Una persona che riempie troppo la sua valigia vuole essere certa di non lasciare a casa niente che le possa servire, per essere pronta a tutto e sempre perfetta. Forse hai bisogno di rilassarti un pochino!

D – ZAINO DA TREKKING

Lo zaino da trekking è il classico bagaglio di chi va all’avventura. Permette di portare tutto in spalla avendo le mani libere, è resistente, capiente e molto pratico.

La valigia che hai scelto per questo test della personalità indica che sei una persona che dà più valore alle cose spirituali che a quelle materiali. Sei estremamente sensibile, hai dei fortissimi valori morali e sei anche in grado di giudicare gli altri in maniera giusta e oggettiva.

Il tuo difetto principale (anche se in realtà ne hai davvero molto pochi) è quello di non sopportare coloro che la pensano diversamente da te. A volte tendi a essere una persona un po’ superba e tendi ad allontanarti da coloro che non ritieni abbastanza forti o abbastanza coraggiosi da seguire il tuo esempio.