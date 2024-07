Pan Am torna a volare, la storica compagnia americana di nuovo nei cieli

Un evento unico ed eccezionale, la compagnia statunitense è pronta a tornare a volare, tutti i dettagli di un’iniziativa che sarà storica.

La Pan Am è pronta a “spiccare il volo” di nuovo, la leggendaria compagnia aerea americana ha fatto la storia dell’aviazione civile e adesso tornerà nei cieli. I più appassionati del settore la conosceranno senz’altro, in tanti ricorderanno, poi, la storia del volo Pan Am 73 dirottato e adesso i famosi velivoli decolleranno ancora.

Un evento unico, che è destinato a diventare epocale e che è una vera sorpresa per gli appassionati di aviazione civile. Basta vedere le immagini degli storici velivoli per ricordare la classe e l’eleganza di questa compagnia aerea. Adesso Pan Am tornerà in cielo e lo farà con il grande stile che l’ha sempre contraddistinta.

Pan Am torna in volo con una versione extra lusso

La compagnia americana Pan Am è pronta a sorvolare i cieli ancora una volta. Si tratterà, infatti, di un unico viaggio in versione extra lusso che durerà ben 12 giorni e che soltanto in pochi fortunati potranno vivere. La partenza è programmata per il 27 giugno 2025 e sarà un tour commemorativo delle “rotte transatlantiche”, che la compagnia faceva quando era in attività.

Un Boeing 757-200 decollerà nel giugno del 2025 dall’aeroporto di New York e percorrerà le rotte meridionali e settentrionali sorvolando l’Oceano Atlantico. Era il 28 giugno del 1939, praticamente ottant’anni fa, quando il primo volo con l’iconico logo blu partiva da New York per raggiungere Marsiglia, in Francia, facendo scalo alle Bermuda, alle Azzorre e a Lisbona. A questa si aggiunse poco dopo la rotta del Nord, che da New York arrivava a Londra, passando per il Canada e l’Irlanda.

E ora verrà organizzato un tour celebrativo cui potranno partecipare solo 50 viaggiatori, che vivranno una magnifica esperienza su un velivolo che sarà configurato seguendo i canoni solo della business class. Quindi si tratterà di un viaggio extra lusso, a bordo ci sarà un servizio di catering e open bar continuo. Il costo, infatti, non è proprio economico, si parte da un prezzo di 65.500 dollari a persona e 59.950 dollari per chi opta per la sistemazione in camera doppia.

Nel prezzo sono compresi tutti i voli, le sistemazione in albergo, una borsa con una serie di gadget personalizzati e quasi tutti i pasti e le bevande che si consumeranno. Non si tratta di un semplice volo ma di un’esperienza unica, che lascerà un segno nella storia dell’aviazione civile.