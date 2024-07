Come saltare i controlli Rynair in aeroporto, il trucco per riuscirci

D’estate e in tempo di vacanze molti utilizzano voli low cost, forse non tutti sanno che c’è un metodo per saltare i controlli: qual è.

Quando si viaggia in aereo una delle maggiori preoccupazioni del viaggiatore è sicuramente la fila che lo attende in aeroporto per i controlli e per l’imbarco finale. Negli anni i controlli di sicurezza sono aumentati e questo genera, nei periodi di punta, spesso lunghe file per poter accedere al gate di imbarco. Con Ryanair c’è un modo per saltare i controlli.

Come prima cosa prima di prendere un volo bisogna conoscere i documenti da dover portare per viaggiare in aereo, poi ci sono 12 consigli utili per un volo piacevole e infine un trucco – messo a disposizione dalla famosa compagnia low cost – per saltare i controlli ed entrare velocemente sul velivolo.

Come saltare i controlli su Ryanair, il segreto che è una svolta per il viaggio

Grazie alla procedura del check-in oline sicuramente si sono molto ridotti i tempi di attesa in aeroporto, in questo modo si potrà procedere a farlo comodamente da casa fino a due ore prima del volo e agevolerà di gran lunga il viaggio, basterà collegare al sito e seguire la procedura che è facile e intuitiva per effettuarla.

Ma Ryanair mette a disposizione dei viaggiatori un interessante servizio che ha rivoluzionato il modo di viaggiare ed è anche molto comodo. Si tratta del pass per l’imbarco prioritario che consentirà di salire per primi sull’aereo e di poter portare anche un bagaglio a mano delle dimensioni di 55x40x20, cosa che non è più consentito se non acquistata a parte.

L’imbarco prioritario costa 6 euro se fatto al momento dell’acquisto del biglietto e 8 euro se comprato in un secondo momento. E’ bene sapere che le tariffe Puls, Flexi Plus e Family Plus hanno già quest’opzione compresa. Su ogni volo Ryanair mette a disposizione solo 95 posti con imbarco prioritario. Va ricordato che nel caso in cui non si aggiunge l’opzione – anche questa a pagamento – per scegliere il posto, saranno assegnati posti a caso.

Il check-in online è chiaramente una procedura che si può seguire quando non si hanno bagagli in stiva, questo consente di potersi presentare in aeroporto direttamente per imbarcarsi. Cosa diversa avviene quando si deve imbarcare un bagaglio, in questo caso bisognerà per forza fermarsi al banco d’accettazione per effettuare il check-in e seguire le procedure per imbarcare la propria valigia.