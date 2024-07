Come diventare un travel blogger e guadagnare abbastanza da farlo come lavoro

Volete diventare travel blogger per guadagnare abbastanza denaro da fare come lavoro qualcosa che vi diverte molto, come viaggiare? Ecco tutte le info

Girare il mondo e monetizzare trasformando la propria passione in un lavoro vero e proprio con cui poter guadagnare abbastanza per vivere degnamente, questo è il sogno di chi vuole intraprendere la via per diventare travel blogger. Ma come poterci riuscire?

Se la carriera di blogger di viaggi è quella che vi interessa vi riassumiamo di seguito quali sono i vari step e le caratteristiche che bisogna avere per riuscire nel vostro scopo. Dovrete sicuramente prendere sul serio alcuni aspetti, se è vero che ci si può divertire è altrettanto vero che si tratta di una vera e propria attività imprenditoriale che occorre svolgere con molta cura affinché possa dare i suoi frutti.

Guida in pillole su come diventare travel blogger e guadagnare creando contenuti per il web

Prima di tutto bisogna allenarsi nella scrittura, se non siete dei bravi narratori partite da zero, un po’ svantaggiati. Si possono sempre frequentare dei corsi, per cui non disperate. L’importante è avere la giusta ispirazione, la curiosità di conoscere sempre qualcosa di diverso che possa arricchirvi e che possiate poi trasmettere agli altri.

Alla fine di un percorso di studio riuscirete ad affinare la vostra tecnica narrativa scrivendo dei bei testi interessanti e coinvolgenti. Attraverso questi potrete dare consigli di viaggio e fidelizzare i lettori che vi seguiranno sui vostri canali social.

Per descrivere posti o suggerire cose da fare in un determinato luogo occorre esserci stati sul serio. Scopiazzare dai contenuti presenti sul web non paga, chi legge sentirà che manca l’esperienza diretta, sarete poco credibili. Per cui occorre scrivere di luoghi visitati, occorre viaggiare come fa La Globetrotter Diana Facile. Se non avete tempo per farlo narrate esperienze passate, ma cercate di essere autentici.

Aprite un blog e cominciate a caricate i vostri contenuti cercando una nicchia specifica, come Andrea Vetrano: il Luxury Travel Influencer. Le foto sono molto importanti, scattatene tante e cercate di immortalare emozioni, oltre che luoghi. Anche i video sono importantissimi. Seguite qualche corso SEO per creare contenuti ottimizzati e provare a posizionarvi ai primi posti nelle ricerche su Google o altri motori.

Sfruttate i social media come Instagram, Facebook, X, TikTok e Pinterest per incrementare la visibilità e “reclutare” nuovi followers. Non temete di scrivere pochi contenuti, puntate alla qualità piuttosto che alla quantità.

Per guadagnare con il blog di viaggio è possibile partecipare a programmi di affiliazione, caricando sul sito banner pubblicitari per i quali è corrisposto una remunerazione in base ai clic ricevuti, ma anche attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni con aziende. Nonché caricando video su YouTube e ricevendo un tot numero di visualizzazioni. Si possono intraprendere collaborazioni con agenzie di viaggio e magazine di settore o scrivere recensioni retribuite.