I piatti italiani più famosi al mondo che però non sono italiani: i falsi miti all’estero

La cucina italiana è senz’altro la più famosa e apprezzata al mondo, eppure ci sono piatti famosi all’estero che non sono tricolore.

Le ricette italiane sono richiestissime, la cucina tricolore – assieme a quella francese – è senz’altro una delle più famose al mondo, ma in realtà molti dei piatti nostrani famosi all’estero non hanno nulla a che vedere con la nostra cucina. Falsi miti e ricette davvero bizzarre che farebbero rabbrividire un qualsiasi cuoco italiano.

I più famosi al mondo in assoluto sono delle rivisitazioni molto lontane dalla cucina italiana, come possiamo leggere sul celebre portale di cucina Buttalapasta.it. Eppure gli stranieri sono convinti di mangiare qualcosa di veramente italiano e si può dire che per molti di questi piatti vadano davvero matti.

I piatti italiani famosi nel mondo che non fanno parte della nostra cucina

Pizza, spaghetti, dolci, la cucina italiana fa gola a chiunque e forse per questo che esistono diversi piatti “spacciati” per italiani nel mondo che in realtà sono lontanissimi dalla nostra tradizione culinaria.

Partiamo dai famosi spaghetti alla bolognese, che in realtà non hanno nulla a che vedere con il ragù tipico della città emiliana, ma si tratta solo di spaghetti con polpette, anche di grandi dimensioni. Praticamente il celebre piatto del cartone animato Lilli e Il Vagabondo, che però nella realtà non esiste.

Le fettuccine di Alfredo, che erano state inventate nei primi anni del Novecento da uno chef di nome Alfredo, che vendeva ai turisti americani la pasta al burro. Oggi si trova negli scafali dei supermercati statunitensi surgelata con burro, amido e formaggio. Nulla a che vedere con la nostra pasta al burro.

Ci sono poi gli spaghetti con il pollo, altra cosa che non esiste nelle ricette italiane e che ha un aspetto davvero poco gradevole. Nessun italiano si sognerebbe mai un connubio del genere.

Andando avanti c’è la Pineapple pizza, che oggi molti pizzaioli nostrani hanno deciso di rivisitare alla loro maniera, ma che fino a questo momento esisteva solo sugli scaffali dei supermercati stranieri.

Poi c’è il pollo alla parmigiana, praticamente una versione della parmigiana di melanzane con formaggio al posto del fiordilatte e un ingrediente aggiunto che è proprio il pollo. Anche in questo caso la ricetta originale è stata totalmente stravolta.

Infine c’è la salsa marinara, noi conosciamo la pizza, ma all’estero si vendono barattoli di questo sugo cucinato con pomodoro, sedano, carota, aglio, cipolla e tanti garni.

Insomma tutti piatti che con le nostre ricette gustose e buonissime non hanno davvero nulla a che vedere. Non c’è da stupirsi che quando i turisti vengono in visita in Italia restano letteralmente estasiati dalla nostra cucina.