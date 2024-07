Cinque tra gli yacht di lusso più belli del mondo, straordinarie opere di design e tecnologia, da seguire su Instagram per sognare a occhi aperti.

Gli yacht rappresentano l’apice del lusso e dell’eleganza. Sono un mix perfetto di ingegneria avanzata, design impeccabile e comfort senza pari. Ogni anno vengono lanciati nuovi modelli di super yacht che attirano l’attenzione degli appassionati di nautica e degli amanti del lusso.

Più che imbarcazioni i super yacht sono diventati simboli di status e di lifestyle, guadagnando milioni di followers su Instagram e altre piattaforme social. Questi yacht sono dei veri gioielli del mare, apprezzati dai numerosi seguaci sia per il design che per lo stile di vita da sogno che rappresentano. Ecco una panoramica degli yacht più grandi e lussuosi del mondo più seguiti su Instagram.

I 5 yacht di lusso più belli su Instagram

I luxury yacht sono veri e propri capolavori di design, dotati di tecnologie super avanzate e di un comfort in alcuni casi superiore a quello degli hotel più lussuosi del mondo.

La loro presenza su Instagram permette a milioni di persone di ammirare questi simboli di opulenza e di sognare un lifestyle esclusivo, e anche di ammirare le spettacolari location e i mari che solcano. Gli yacht di lusso su Instagram affascinano e ispirano followers in tutto il mondo.

1. Yacht M/Y Octopus

M/Y Octopus è uno degli yacht da esplorazione più grandi al mondo, lungo 126 metri (413 piedi). Questo gigante dei mari è stato lanciato nel 2003 dai cantieri navali tedeschi Lürssen Yachts per il co-fondatore di Microsoft Paul Allen, ad un costo di costruzione di circa 200 milioni di dollari.

L’Octopus vanta una serie di caratteristiche straordinarie che lo rendono unico nel suo genere. Dispone di un sottomarino per 8 persone, un’area di atterraggio per elicotteri e diverse imbarcazioni di supporto. È anche dotato di un equipaggio di 63 membri e può ospitare fino a 26 ospiti.

Lo yacht è progettato per affrontare viaggi avventurosi in tutto il mondo. Nel 2015 ha preso parte alle operazioni di ricerca del relitto della nave della Seconda Guerra Mondiale USS Muskelon. Nel 2018 poi ha contribuito al salvataggio della spedizione della Royal Navy che esplorava l’Antartide.

Dopo la scomparsa di Paul Allen nel 2018, l’Octopus è stato messo in vendita per quasi 300 milioni di dollari. Nel 2021, è stato infine acquistato da un nuovo proprietario, il cui nome non è stato reso pubblico. Le foto su Instagram offrono uno sguardo unico su questa imbarcazione da sogno.

2. Yacht Black Pearl, il lusso sostenibile

A forma di vela, questo yacht di 106 metri è uno dei più grandi al mondo ed ha un design futuristico. Progettato dall’architetto navale Gerard Dykstra, il Black Pearl è stato varato nel 2018 dai cantieri navali Oceanco nei Paesi Bassi ed è caratterizzato da innovative soluzioni eco-sostenibili. Presenta un innovativo sistema DynaRig con tre alberi rotanti di 70 metri in fibra di carbonio che sostengono un’area velica di 2.900 metri quadrati.

Questo consente allo yacht di attraversare l’Atlantico senza bruciare un litro di carburante fossile. Le sue linee d’acqua studiate aerodinamicamente gli permettono di raggiungere una velocità massima di 17,5 nodi. Può ospitare fino a 14 ospiti in 5 cabine di lusso, oltre a un equipaggio di 20 persone. Durante la sua prima traversata atlantica nel 2023 lo yacht ha percorso l’80% della rotta a vela, con una velocità media di 11 nodi. Le foto su Instagram catturano tutta la sua bellezza.

3. L’Azzam, il superyacht più grande del mondo

L’Azzam è un superyacht di lusso di proprietà dell’Emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Costruito nel 2013 dal cantiere navale tedesco Lürssen Yachts, l’Azzam è attualmente lo yacht più grande del mondo, con una lunghezza impressionante di 180,61 metri. L’Azzam è progettato per offrire un livello di comfort senza precedenti: dispone di una suite per l’armatore, un salone principale open space e numerose aree ricreative. Le sue prestazioni sono impressionanti, con una velocità massima di 31,5 nodi.

Nonostante le sue dimensioni, l’Azzam è stata costruita con particolare attenzione all’efficienza energetica e al rispetto dell’ambiente. Inoltre, incorpora sistemi di sicurezza e protezione all’avanguardia per garantire la massima privacy e sicurezza per gli ospiti a bordo. L’Azzam rappresenta un’icona di lusso e opulenza senza eguali nel mondo degli yacht privati, e riflette lo status e la ricchezza del suo proprietario.

4. Dubai, l’apice del lusso e dell’ingegneria navale

Lo yacht Dubai è uno dei più grandi e lussuosi superyacht al mondo. Realizzato dalla compagnia Platinum Yachts di Dubai, questo gigante del mare a forma di delfino attira molta attenzione su Instagram. È il secondo yacht più grande del mondo: ha una lunghezza di 162 metri e può ospitare fino a 115 persone tra equipaggio e ospiti. Progettato da Andrew Winch, con gli interni curati dallo staff di Platinum Yachts, lo yacht Dubai combina armoniosamente velocità e lusso.

È decorato con vere pietre preziose e dispone di lussuose suite con piscine private e centro benessere. Con una velocità massima di 26 nodi e una velocità di crociera di 18 nodi, questo colosso marino è in grado di solcare le onde con agilità e potenza. Gli interni sono una vera e propria galleria della bellezza, dove il gusto compositivo e il design si fondono con materiali pregiati e finiture di altissima qualità.

Il costo di costruzione dello yacht Dubai è stimato intorno ai 400 milioni di dollari, cifra da capogiro che lo rende uno dei più costosi al mondo. Secondo quanto riportato, lo yacht sarebbe di proprietà dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il potente leader di Dubai.

5. Lo yacht di lusso Serene

Lo yacht Serene è uno dei più grandi super yacht privati al mondo, costruito nel 2011 dal cantiere navale italiano Fincantieri. Lunga 133,9 metri, presenta uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio e il suo profilo Instagram ne mostra gli interni lussuosi e il design all’avanguardia.

Serene è stata commissionata da un miliardario russo e progettato dal celebre designer navale Espen Oeino. Offre spazi comodi e raffinati, tra cui una suite armatoriale di 300 metri quadrati e ambienti per intrattenere gli ospiti.

Con un equipaggio di 52 persone a bordo, Serene è attrezzata per offrire un’esperienza di crociera di prim’ordine. Dispone di piscine interne ed esterne, un eliporto, una sala da ballo e persino una sala massaggi. Nel 2015, Serene è stata venduta dal suo proprietario originale, Yuri Shefler, a un facoltoso magnate arabo per la cifra record di 350 milioni di euro. Da allora, il nuovo proprietario ha mantenuto un profilo relativamente basso riguardo sua lussuosa acquisizione.