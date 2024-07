Migliori ristoranti dove mangiare la Fiorentina secondo la Guida Michelin

Se siete curiosi di sapere quali sono i migliori ristoranti dove poter mangiare la vera bistecca fiorentina vi sveliamo quelli premiati dalla Guida Michelin.

Per gustare un’ottima bistecca alla fiorentina non c’è posto migliore di Firenze, ma tra tutti i ristoranti di carne che offrono questa pietanza alla loro clientela, quali sono i migliori? Lo andiamo a scoprire sfogliando la mitica Guida Michelin.

La bistecca alla fiorentina è un simbolo della tradizione culinaria toscana ma non si tratta di una semplice bistecca di carne. Infatti per essere una vera Fiorentina con la “f maiuscola“ deve avere determinate caratteristiche.

Prima di tutto deve essere alta almeno quattro centimetri, deve avere un osso centrale con la tipica forma a T e il taglio deve comprendere filetto e controfiletto. Infine la cottura deve avvenire rigorosamente alla brace o alla griglia e la durata dipende dai gusti personali, c’è chi la vuole al sangue o ben cotta. Dunque se volete gustare la migliore Fiorentina a Firenze, ecco i ristoranti indicati nella Guida Michelin.

Dove mangiare la Fiorentina nei migliori ristoranti della Guida Michelin

Una specialità gastronomica così particolare deve essere cucinata alla perfezione e se siete degli estimatori vorrete di certo sapere dove andare per mangiare la Fiorentina migliore nei ristoranti di Firenze. Gli esperti degustatori della Guida Michelin indicano un totale di sei ristoranti che potete scoprire continuando a leggere.

In tutti questi ristoranti potrete gustare non solo un’ottima Fiorentina di chianina come vuole la tradizione, ma anche tanti altri piatti e specialità tipiche della cucina toscana e non solo. Se quindi avete intenzione di vedere Firenze in tre giorni non perdete l’occasione di prenotare un tavolo!

Cibrèo – via A. Del Verrocchio 8 r. Questo locale elegante e intimo è storico, fu fondato nel 1979 da Fabio Picchi e offre un menu a la carte con piatti della tradizione gastronomica toscana. Oltre alla Fiorentina si consiglia anche la trippa in agrodolce.

Da Burde – via Pistoiese 154. Locale premiato con il riconoscimento Bib Gourmand per il migliore rapporto qualità-prezzo. Si trova un po’ in periferia ma è di fatto uno dei migliori ristoranti dove mangiare la Fiorentina cotta alla brace secondo la Guida Michelin.

Del Fagioli – corso Tintori 47 r. Questo ristorante storico offre piatti tipici della tradizione toscana che potrete vedere realizzati davanti ai vostri occhi grazie alla cucina a vista. Fiorentina ottima e grandi classici come la ribollita vi aspettano.

Il Latini – via dei Palchetti 6 r. Questo locale storico nato nel 1911 come fiaschetteria vi propone una Fiorentina a regola d’arte rigorosamente al sangue. Premiato con il riconoscimento Bib Gourmand per il migliore rapporto qualità-prezzo, offre anche altre classiche specialità regionali.

L’Ortone – piazza Lorenzo Ghiberti 87 r. Il bistrot stile toscano con il bollino Bib Gourmand. Qui vi aspetta la classica bistecca alla griglia e deliziosi piatti tipici della gastronomia italiana con ingredienti di stagione.

Zeb – via San Miniato 2r. Antica gastronomia Bib Gourmand che offre piatti casarecci della tradizione, con la particolarità che i commensali sono tutti seduti al bancone centrale, un po’ come avviene nei sushi bar.