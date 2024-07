Lago delle Fate di Macugnaga, un posto incantevole da visitare

È un luogo incantato da vedere almeno una volta nella vita, un posto speciale e unico, che lascia davvero a bocca aperta.

In Italia esiste un Lago delle Fate, si trova a Macugnaga ed è un luogo davvero paradisiaco. Uno di quei posti che dovrebbe essere una delle mete certe quando si vuole fare un viaggio con i bambini. Il nome, infatti, la dice lunga e solo questo dovrebbe spingere a visitare questo lago il prima possibile.

Il Lago delle Fate si torva a Macugnaga, in provincia di Verbano, è noto per le sue acque cristalline e per i suoi percorsi spettacolari, si trova a 1330 metri di altitudine e si può raggiungere in diversi modi.

Lago delle Fate a Macugnaga, cosa fare

Questo lago si può raggiungere sia partendo da Macugnaga che da Isella, qui si trova un grande parcheggio dove poter lasciare l’auto e addentrarsi nei vari sentieri. I percorsi hanno una serie di indicazioni che sono molto facile da seguire. Si tratta di un bacino artificiale, motivo per cui non è balneabile.

E’ tutto il contorno che rende questo lago così incantevole da essere conosciuto come Lago delle Fate. La riva di questo specchio d’acqua è ricca di prati e spiagge dove organizzare un pic-nic e rilassarsi un po’. Per fortuna ci sono, non molto distanti, luoghi di ristori qualora non si abbiano viveri con se. Il bosco che circonda il lago è un’altra meraviglia, arricchita di piccoli nani intagliati nel legno, che rendono il paesaggio ancora più magico.

La leggenda vuole che sarebbero i nani che lavorano nella miniera di Guia e cercano l’oro da portare alle fate, che vivono nei pressi del lago, a loro volta le creature incantate danno ai simpatici ometti marmellata gustosa di mirtilli e more. A Staffa, vicino al lago, c’è un albero che ha oltre sette secoli, da non perdere se si organizza una gita in questo posto. Il sentiero da percorrere è piuttosto ombreggiato, per cui è adatto anche ai bambini, che rimarranno esterrefatti dalla magia di questo lago.

Il percorso ideale se si è con dei bambini è quello da Isella, perché serviranno più o meno 30 minuti di cammino, per cui ci si impiega meno tempo. E’ preferibile portare con se uno zaino che abbia una serie di beni di prima necessità, come acqua o snack. Per il resto, bisogna solo lasciarsi trasportare dallo splendore di questo posto.