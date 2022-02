Riapre il parco Zoomarine di Roma: la nuova stagione al via. Tutte le informazioni utili.

Sta per iniziare a stagione delle grandi riaperture dei parchi divertimento e tematici. Prima ancora dell’arrivo della primavera, con l’avvicinarsi della fine dell’inverno, riapriranno i battenti tanti parchi, giardini zoologici e luoghi di divertimento all’aperto che chiudono nei mesi centrali dell’inverno.

Tra i primi a riaprire le porte al pubblico c’è Zoomarine a Roma, parco zoologico, acquatico e di divertimento che si trova a Torvaianca, sul litorale romano, a pochi chilometri dalla Capitale. Zoomarine aprirà sabato 5 febbraio. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Riapre il parco Zoomarine di Roma: la nuova stagione

C’è grande attesa per la riapertura stagionale di Zoomarine, il più grande parco marino italiano, situato alle porte di Roma, che è anche giardino zoologico e parco di divertimenti. Zoomarine ospita circa 400 animali su una superficie di 40 ettari. Ai visitatori offre anche 19 attrazioni, tra montagne russe, scivoli acquatici e altri giochi d’acqua, giostre e caroselli, trenini, zipline, cinema 3D e 4D.

La riapertura è per sabato 5 febbraio, contanti nuovi eventi in programma. In questi giorni, riapriranno al pubblico strutture e attrazioni. Mentre gli eventi e gli spettacoli riprenderanno in primavera, con un programma di 30 appuntamenti da non perdere da aprile a Natale 2022. Tra le attrazioni del parco si segnalano 7 scivoli, 2 ponti tibetani, giochi d’altri tempi e una locanda dove adulti e bambini potranno vivere l’atmosfera medioevale.

Da non perdere le attrazioni educative come “Era dei dinosauri”, “Terra dei draghi”, “Zoo scuola guida”, il nuovo “Regno di Camelot e il castello di re Artù”. Tra le iniziative per la riapertura segnaliamo anche il Gran Teatro dei Burattini a Carnevale.

Da segnalare anche i due importanti iniziative di solidarietà e integrazione sociale. Dal prossimo aprile, Zoomarine sarà il primo parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde. Tutte le attività del parco, le dimostrazioni con gli animali, i video diffusi sui canali social saranno sottotitolati nella lingua dei segni. Inoltre, Zoomarine offrirà l’ingresso gratuito al parco, per l’intera stagione, a tutti i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile per ringraziarli dell’impegno nelle emergenze quotidiane e nel contrasto al Coronavirus. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Lazio.

Nel periodo da febbraio a maggio Zoomarine sarà aperto il sabato e la domenica e nei giorni festivi, come la settimana di Pasqua (dal 14 al 20 aprile), il 25 aprile e il 1° maggio che sarà di domenica. Dal 9 giugno all’11 settembre 2022 il parco sarà aperto tutti i giorni. Poi sarà di nuovo aperto nei weekend e nei giorni festivi, fino al 30 dicembre.

Per ulteriori informazioni: https://www.zoomarine.it/