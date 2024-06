Conosci la storia e tutto quello che ruota attorno al Laghetto dell’Eur che si trova a Roma? Ecco tutto quello che devi sapere.

Quando si viene in vacanza a Roma ci sono davvero un’infinita di luoghi che bisognerebbe andare a visitare, oltre al centro storico che è ricchissimo di cultura. Uno di questi è il laghetto dell’Eur. Per i romani è un posto dove prendere una bella boccata d’aria e farsi una passeggiata attorno al lago.

Ovviamente, essendo artificiale, non è molto grande ma è possibile ammirare la natura e fermarsi in alcuni bar tipici con vista sul lago. Noi di Viagginews, oggi, ti vogliamo far conoscere tutto su questo posto incredibile nel centro di Roma e siamo certi che vorrai andare a visitarlo. Quindi iniziamo!

Laghetto dell’Eur, storia e non solo

Come prima cosa iniziamo dicendo, ma lo avevamo accennato anche prima, che il Parco Centrale dell’Eur è un lago artificiale che è stato ideato da Marcello PIacentini. Inizialmente era previsto per l’Esposizione Universale del 1942, ma non fu possibile realizzarlo.

L’opera venne terminata solamente anni dopo, e per la precisione nel 1960 in occasione delle Olimpiadi che si sono svolte a Roma. Ma quanto è grande e profondo il lago? Un chilometro di lunghezza ed una larghezza varia, dal 60 ai 130 metri.

La sua superficie è di 85.120 mq e la profondità varia dai 2 ai 4 metri. Troviamo attorno querce, pioppi, olivi, aceri, insomma c’è una interessante bio diversità. All’interno del parco troviamo anche la Passeggiata del Giappone, disegnata da Raffale De Vico con i Sakura.

All’interno ci sono anche dei bellissimi ciliegi donati direttamente dalla città di Tokyo. Questa passeggiata, nel periodo di fioritura dei ciliegi, ovvero Hanami, è davvero spettacolare. Parliamo del periodo tra la metà di marzo ed i primi di aprile. Troviamo anche il Giardino delle Cascate ( 42.000 mq).

Questa parte del lago è stata inaugurata il 29 giugno del 1961 e possiamo ammirare salti e getti d’acqua, scogli e tantissimi piante diverse. Insomma un vero e proprio angolo verde della città. Tra due cascate troviamo anche un ponte in vetro che collega due sponde.

Le cascate, poi, hanno una funziona pratica e non solo di bellezza perché ossigenano le acqua del lago. Per un periodo è stato chiuso al pubblico ma nel maggio del 2017 è stato inaugurato e tutti possiamo goderci questo incredibile spettacolo. Quindi se sei in vacanza a Roma non puoi assolutamente non andare a vedere tutto questo. Se ti interessa leggi anche Mangiare romano a Roma: i migliori ristoranti e le trattorie tipiche per la cucina romana