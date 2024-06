Dove andare al mare in Basilicata, le spiagge più belle da visitare

Se volete andare al mare in Basilicata vi suggeriamo alcune delle spiagge più belle con panorami meravigliosi per rilassarsi a contatto con la natura.

Le spiagge più belle della Basilicata sono molte, questa regione offre tante opportunità per i vacanzieri che vogliono restare in Italia e godere di un mare favoloso. La Basilicata, con le sue acque limpide e cristalline è considerata una delle regioni con il mare migliore di tutta Italia.

Qui di seguito andiamo a scoprire dove andare al mare in Basilicata. Se poi volete aggiungere, oltre al buon cibo e al sole, anche qualche meta da visitare, noi vi abbiamo già consigliato la splendida Maratea.

Basilicata: le spiagge più belle, ecco quali sono

La Basilicata è un vero scrigno di continue sorprese dove potervi rilassare e godere di un mare pulito e paesaggi indimenticabili. Vediamo insieme alcuni itinerari per l’estate in Basilicata e qualche consiglio su dove andare al mare in Basilicata. Ecco le spiagge lucane da non perdere.

Cala Jannita

Si tratta di una delle spiagge più belle di Maratea e più conosciute di tutta la Basilicata. Viene soprannominata la Spiaggia Nera perché è caratterizzata da una lunga striscia scura. Alle sue spalle vi è un’ampia scogliera ricoperta di verde, a nord è delimitata dal Parco Naturale d’Illicini e a sud invece vi è la notevole grotta della Sciabella.

Policoro

La spiaggia di Policoro è un’ampia distesa di sabbia morbida lambita da un mare così puro che vi si riproducono ancora alcuni esemplari di tartaruga marina. Il suo nome risale all’intricato bosco che si trova dietro di essa e che è uno dei magnifici residui della foresta di latifoglie che in origine permeava la costa ionica. È nella lista delle spiagge bandiere blu 2024 premiate per l’acqua più pulita.

Cersuta

Tra le mete dove andare al mare in Basilicata c’è Cersuta, questo è uno dei tratti migliori della costa di Maratea. La spiaggia di Rena d’a Carrubba, fu scoperta per caso, da un pastore nel lontano 1843. Si tratta di una piccola lingua di spiaggia molto suggestiva dove si trova una bellissima grotta omonima della spiaggia. Segnatela tra le cose da vedere a Maratea in un weekend.



Marina di Castrocucco

Questa è una piccolissima spiaggia toccata da un mare incontaminato. Viene sovrastata dai ruderi del castello Medioevale di Castrocucco, un luogo aperto per visite turistiche.

Allora siete pronti a tuffarvi in una vacanza da sogno senza nemmeno andare troppo lontano da casa? Ci sono molti motivi per visitare la Basilicata e il mare è proprio uno di questi!