Maldive del Salento: le spiagge da visitare

Ci sono delle spiagge che non hanno nulla a che invidiare a posti al di fuori del nostro Paese. Ecco le più belle del Salento, in Italia. Non puoi non visitarle!

Con l’arrivo del sole e delle giornate che si allungano tutti noi pensiamo alle vacanze perché ci permette di staccare la spina dopo aver trascorso delle ore frenetiche tra lavoro, casa, famiglia e quant’altro. Ma se non sai ancora dove prenotare ti aiutiamo noi.

Le Maldive del Salento sono spiagge uniche che possono accogliere ogni tipo di famiglia, dalla spiaggia per i bambini piccoli alle comitive di adolescenti. Ma sai quali sono le spiagge che non puoi assolutamente perderti? Noi di Viaggianews ti aiutiamo nelle prossime righe.

Spiagge bianchissime e mare cristallino, non puoi perderti queste spiagge

In estate la maggior parte di noi ama andare al mare e rilassarsi in questo modo. Ovviamente non tutti, c’è anche una percentuale che ama la montagna. Noi però oggi, vogliamo farti conoscere alcune spiagge veramente incantate che devi assolutamente visitare se ti trovi in questa zona del Salento compresa tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli.

Siamo certi che non ti pentirai assolutamente dei nostri consigli perché sono luoghi veramente incantati e, quasi sempre, accessibili in modo davvero semplice. Sei pronto a prendere appunti per la tua prossima vacanza? Iniziamo:

Torre San Giovanni. Si trova nella parte più a nord.Ha un bellissimo faro che faceva parte di un’antica fortificazione. Le spiagge sono bianchissime ed il mare incredibilmente blu. Troviamo negozi, ristornati, tutto. E’ un luogo perfetto per le famiglie.

Ugento. Qui troviamo spiaggia sottilissima, mare incantevole ed una pineta antecedente. Un luogo dove rilassarsi e passare una giornata intera. La spiaggia è libera.

Punta Prosciutto. Ami le zone incontaminate? Questa è la spiaggia che fa assolutamente al caso tuo. In pochi punti è attrezzata la spiaggia e si trova all'interno del Parco Naturale Palude del Conte e Duna Costiera

Spiaggia di Torre Mozza. La sabbia è dorata ed è un piccolo paese. In questa zona anche in altissima stagione vi sembrerà di stare in un'isola deserta. Il piccolo paese è fornito, ovviamente, di tutti i servizi.

Torre Pali. In questo caso in alta stagione c'è un po' di confusione a causa dei tantissimi turisti ma se proseguite a piede troverete un piccolo spazio dove stare bene.

Torre Vado. Qui c'è meno gente e nel mare possiamo sentire getti di acqua fredda che sgorgano dal mare. Il porticciolo, specialmente la sera, è assolutamente da visitare. Rimarrete incantati da tanta bellezza.

Torre Lapillo. In questa zona il mare ha un colore particolare dato dalla presenza di una particolare barriera corallina che vi toglierà il fiato.

Adesso che consci questi luoghi magici non puoi assolutamente fare a mano di andarli a visitare se ti trovi in questa zona del Salento per le tue prossime vacanze. Siamo assolutamente certi che non ti pentirai dei nostri consigli, anzi! Noi siamo rimasti incantati alla loro vista.

Quindi, se sei ancora indeciso su dove prenotare, forse hai trovato il posto giusto. In base alle esigenze della tua famiglia c’è la spiaggia, o le spiagge giuste per te! Quest’estate sarà assolutamente da ricordare per le bellezze naturali che avrai visto ed i tuoi occhi saranno pieni di gratitudine.