La primavera porta al mare: le 5 spiagge sabbiose da non perdersi

Con l’arrivo dei primi caldi, perché non godersi una bella giornata in qualche meravigliosa località italiana tra il mare e la sabbia

La primavera è iniziata, il caldo inizia a tornare e quel desiderio di vacanze comincia a farsi sentire. Chi non si sta già immaginando su qualche spiaggia, in massimo relax a prendere il sole, magari con un buon cocktail in mano?

E allora via con le prime ricerche, a caccia della meta perfetta per godersi le meritate ferie dopo un anno di duro lavoro in vista della prossima estate o direttamente per un bel weekend nelle prossime settimane. Che si vogliano cercare delle mete low cost oppure si preferisca orientare la ricerca sui migliori villaggi vacanze, il concetto non cambia: l’Italia è sempre pronta a mettere a disposizione i propri litorali, offrendo paesaggi meravigliosi in cui potersi rilassare, godendo di mari cristallini che nulla hanno da invidiare a quelli caraibici.

La lista è infinita. Non resta che selezionarli e prenotare il posto ideale per te e la tua famiglia. Dopo aver studiato e analizzato alcune delle spiagge sabbiose più belle dei nostri incredibili litorali, abbiamo selezionato cinque tra i più affascinanti e adatti per una vacanza che non dimenticherai mai.

Le cinque spiagge sabbiose più belle

Punta Prosciutto

La Puglia è rinomata per un mare meraviglioso. In provincia di Lecce, più precisamente nei pressi di San Cesareo, c’è una spiaggia tra le più ambite da tutti i turisti del Paese. Punta Prosciutto si presenta come una delle località balneari che almeno una volta nella vita bisogna visitare, con la sua sabbia bianca, fine e morbida che si distende fino a un mare incredibile.

Spiaggia delle Calandre

Siete appassionati delle lingue di sabbia che si instaurano tra i promontori montuosi? Allora dovete andare a Ventimiglia, dove troverete una delle spiagge più famose della Liguria e dell’Italia in generale. Tra mari esclusivi come i Balzi Rossi e lidi segreti e poco conosciuti della regione, si può trovare infatti la spiaggia delle Calandre, che vi offrirà un piccolo spazio dove mettervi con il vostro asciugamano e vivere in pace con il rumore delle onde un bellissimo mare.

San Vito Lo Capo

Impossibile non citare la Sicilia, dove tra le migliori spiagge di sabbia fine, nonché tra le più belle d’Italia, c’è quella di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Qui, un’acqua della tonalità turchese e cristallina crea un incredibile effetto cromatico con la spiaggia.

Spiaggia di Cala Goloritzé

In Sardegna c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma tra tutte quelle esistenti e a tua disposizione merita una menzione Cala Goloritzé, ovvero una baia di piccole dimensioni circondata da una serie di scogliere di origine calcarea. Proprio le rocce che circondano il luogo garantiscono una contrapposizione straordinaria con la sabbia e un mare invidiabile.

Tropea

Se si cerca un mare bello in Calabria, quello di Tropea è una certezza. Qui, insieme alla sabbia fine e al mare stupendo, si può godere di un panorama da brividi. Il tutto immerso in un contesto medievale, in cui si instaurano delle torrette che rendono il tutto ancora più suggestivo e particolare.

Spiagge italiane, una certezza!

Queste sono alcune delle piccole parti dell’Italia, microscopiche se si pensa alla quantità di bellezze che la nostra nazione è in grado di offrirci. Luoghi di cui si rimane ammaliati e affascinati al solo aprire gli occhi, in grado di rubarci un pezzo di cuore. Con questa piccola guida, però, avrai l’occasione di sceglierne alcune per le tue tanto sognate vacanze. Lidi che meritano di essere non solo visitati, ma anche vissuti in prima persona, godendo del sole che illumina le spiagge e che si riflette su acque che fanno invidia al tutto il mondo.

Non perdere altro tempo, allora! A mesi di distanza dall’inizio dell’estate, grazie a noi hai l’occasione di non doverti scapicollare nello scegliere il posto migliore, magari per una scampagnata in primavera. La selezione più lunga e difficile l’abbiamo fatta noi per te, non ti resta che lanciare la moneta, far la conta o scegliere in qualsiasi modo tu preferisca quella che sarà la tua prossima destinazione.