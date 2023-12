Dove trovare i migliori villaggi vacanze per l’estate 2024: prezzi contenuti per pacchetti all inclusive

Estate 2024, ecco dove trovare pacchetti all inclusive a prezzi contenuti per i migliori villaggi vacanze in Italia e all’estero.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’estate 2024, potrebbe essere già questo il momento giusto per prenotare. Procedendo con tanto anticipo, infatti, avrete modo di risparmiare anche diverse centinaia di euro per avere a vostra disposizione pacchetti all inclusive a prezzi contenuti. Senza dover pensare più a nulla e facendo partire il conto alla rovescia per la partenza.

Ci sono diversi siti e modalità che vi danno modo di trovare tutte le promozioni adatte ad ogni tipologia di esigenza. Che vogliate partire in coppia, in famiglia o in comitiva, esistono offerte ad hoc che vi daranno modo di godervi il massimo del relax con pacchetti all inclusive. Così da avere pernottamento, colazione, pranzo e cena incluso in un’unica cifra. Ecco alcuni trucchi e consigli per spendere pochissimo.

Estate 2024, i migliori villaggi vacanze a prezzi contenuti

Se avete già deciso di prenotare le vostre vacanze per l’estate 2024, dovete sapere che ci sono alcuni trucchi dei quali è bene tenere conto per portarvi a casa pacchetti all inclusive low cost. Così da vivere un periodo di relax perfetto senza spendere un capitale. Resterete senza parole dalle promo che si possono trovare oggi, sono semplicemente pazzesche.

Partendo dalle mete, una delle località migliori per partire a luglio 2024 è Malta. Una fantastica isola del Mediterraneo dove poter trovare mare cristallino, spiagge sabbiose e paesini tipici del posto con pietanze tradizionali uniche nel loro genere. I voli partono da circa 90 euro andata e ritorno. In alternativa c’è Alicante a 134 euro lo stesso mese o Oporto a 120 euro nel mese di agosto 2024.

Se invece volete spostarvi anche al di fuori dell’Unione Europea senza spendere troppo, una delle mete low cost più apprezzate è Funchal a Madeira. Si tratta di un’isola sotto il governo del Portogallo totalmente immersa nella natura che vi permetterà di vivere l’avventura della montagna e il relax di uno dei mari più belli al mondo. O anche Cape Town, la capitale del Sudafrica che da qualche anno attira milioni di turisti in ogni periodo dell’anno. In Europa invece vale la pena menzionare le sempreverdi Budapest e Praga, due delle capitali europee più apprezzate in assoluto e che vi permetteranno di godervi un’estate 2024 da sogno.