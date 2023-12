Viaggio prossima estate: se non hai abbastanza soldi, ecco una soluzione economica (ma stupenda)

L’idea viaggio per la prossima estate è assolutamente low-cost, ma anche innovativa perché c’è un luogo che offre eventi inediti.

Molti vorrebbero poter viaggiare lontano e godere di spiagge paradisiache, ma non sempre i budget necessari sono disponibili. Oggi poi, tutto è rincarato e per andare in vacanza ci vogliono tanti, tanti soldi.

L’Italia però è da sempre forse troppo sottovalutata; nel nostro Paese abbiamo luoghi stupendi, adatti a tutti i gusti, a tutte le età e anche a tutti i budget. Pensando a spiagge caraibiche e mari cristallini, non c’è solo la Sardegna, ma numerose altre località.

E andando ancora di più verso il low cost, possiamo scoprire un luogo accessibile, bello, e che ha ideato un nuovo concetto di ospitalità. Ecco dove si trova e perché vale la pena farci un pensierino.

La vacanza per la prossima estate ideale è a pochi passi da Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere

La spiaggia dove trascorrere delle vacanze tra amici, in coppia o in famiglia si trova a una trentina di chilometri da Roma, a Fregene.

Si chiama Singita Miracle Beach e sta diventando sempre più famosa; addirittura è stata ribattezzata e premiata come “Spiaggia Gentile”, una denominazione che anche altre località molto note hanno avuto l’onore di ricevere.

La località è ovviamente facile da raggiungere, non servono migliaia di euro di aereo e la spiaggia nonché le località vicine offrono tante nuove attrattive per tutti i turisti. In pratica, grazie ad un gruppo internazionale specializzato in turismo e accoglienza, che ha stretto partnership anche qui in Italia (di spiagge gentili ce ne sono anche altre) chi visita la Miracle Beach a Fregene può vivere esperienze molto particolari.

Ogni anno vengono ideati eventi e spettacoli di vario genere: dalle degustazioni vini al tramonto ai beach party, dagli aperitivi alle esibizioni musicali, dalle feste a tema ai matrimoni sulla spiaggia fino alle mostre fotografiche, alle meditazioni, alla contemplazione della natura e tanto altro ancora.

Si tratta di un’idea imprenditoriale geniale, che regala esperienze di viaggio molto innovative e particolari. E, cosa fondamentale, a prezzi accessibili per tutti.

Invece di puntare sul turismo di massa, costoso e anche stressante, in questo luogo, così come molti altri, si è scelto di regalare una vera vacanza a tutti i turisti, all’insegna del relax, del rispetto reciproco, del godersi la vita con uno spirito diverso, più profondo e consapevole, che negli ultimi tempi era andato perdendosi.