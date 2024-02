Novità dal mondo del turismo in Sardegna: aggiornamenti e notizie 

La Sardegna è una destinazione incredibile, ricca di bellezze naturali, spiagge mozzafiato, storia, cultura e ottima cucina locale. Proprio per questo, la rivista Forbes, riportando la lista fornita da OvationNetwork, l’ha inserita tra le migliori destinazioni per il 2024, riconoscendo la sua bellezza e le esperienze uniche che questa terra può offrire ai viaggiatori, non incentrate solo su mare e relax.

L’isola, tra l’altro, è la protagonista di diverse novità che riguardano il mondo del turismo che non possono non essere conosciute da chi ha intenzione di visitarla.

La Sardegna come meta per il turismo invernale

Una delle novità in questo settore è l’afflusso di turisti anche durante i mesi invernali, soprattutto in quelle zone in cui è possibile scoprire la storia e le tradizioni delle popolazioni locali.

Tra le tante attività in Sardegna che è possibile fare in questo periodo, non si può non citare il trekking, molto amato e praticato anche col freddo. Tra i percorsi più belli è possibile citare il Cammino delle 100 Torri, un itinerario che tocca tutte le torri costiere della regione, e il cammino minerario di Santa Barbara, un percorso turistico-religioso che può essere affrontato anche in bici.

Per gli appassionati di canoa, invece, le mete perfette sono Cala Gonone e il Lago Cedrino, nonché le scogliere di Capo Caccia, Alghero e il Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius, ecc.

Una nuova app per il turismo in Sardegna

Tra le novità per il turismo in Sardegna c’è l’app realizzata dal Crs4 e Sardegna Ricerche, denominata Sardinia. Questa applicazione, disponibile sia per piattaforme iOS che Android, guida il turista nella scoperta di questa magica isola. Questa nuova guida digitale è divisa in molteplici sezioni, tra cui “Eventi”, “Dove Andare”, “Itinerari” e “Cosa Fare”, e permette di visualizzare testi, immagini e video, nonché contenuti interattivi e in 3D.

Proprio per questo, può essere utilizzata come guida per i turisti in tutte le fasi del viaggio, indipendentemente dalla destinazione scelta e in base alle preferenze di ciascuno. L’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, si è mostrato molto soddisfatto di questa piattaforma, considerata uno strumento perfetto per diffondere il brand turistico anche nei mercati internazionali.

Gli alberghi nautici diffusi

La recente modifica alla legge regionale 16/2017 ha introdotto innovazioni significative nel turismo sostenibile in Sardegna, mirando allo sviluppo socioeconomico ed alla salvaguardia della cultura e della biodiversità. In un mercato internazionale sempre più competitivo, la regione ha lanciato una novità per rimanere al passo con i tempi: l’albergo nautico diffuso, un progetto in grado di rispondere appieno alle esigenze di viaggiatori in cerca di esperienze uniche e sostenibili. Questa nuova tipologia di struttura ricettiva offre un’esperienza esclusiva, combinando servizi di terra con la possibilità di pernottare su imbarcazioni ed esplorare le coste entro tre miglia dalla base portuale. Le cabine, dotate di una piccola cucina e doccia calda, permettono un soggiorno confortevole, mentre di giorno si può navigare e scoprire le bellezze che la Sardegna ha da offrire.