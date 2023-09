Viaggiare in autostrada costa troppo? Con questi trucchi parti senza stress e con il portafogli pieno

Viaggiare in autostrada costa troppo ma con questi trucchi si parte senza stress e con il portafogli pieno: le informazioni utili.

Oggi viaggiare in autostrada con la propria automobile è diventato un lusso. I costi della benzina, soprattutto, sono arrivati alle stelle. Anche i pedaggi sono aumentati. Poi l’inflazione e il forte rialzo dei prezzi su tutti i prodotti, in particolare quelli alimentari, ha fatto sì che comprare un panino all’autogrill, dove i prezzi erano già alti, sia come andare in gioielleria.

Non è dunque un’esagerazione sostenere che un viaggio in autostrada non è più alla portata di tutti. Non è un caso, infatti, che la scorsa estate molte persone abbiano rinunciato alle vacanze oppure le abbiano accorciate parecchio. Molte altre persone, invece hanno scelto di viaggiare in treno piuttosto che in auto, proprio per risparmiare su benzina e pedaggio.

Non tutti, però, possono scegliere. Per diverse persone spostarsi in auto e in autostrada è inevitabile, per motivi di lavoro e familiari. In questi casi, cercare di risparmiare il più possibile sul viaggio è indispensabile. Di seguito, vi sveliamo come fare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggiare in autostrada costa troppo, i trucchi per partire senza stress

In questo periodo, a causa del caro vita e dell’inflazione è assolutamente irrinunciabile risparmiare il più possibile, anche quando si viaggia in autostrada. Caro benzina e aumenti dei pedaggi hanno trasformato questo viaggio in un vero e proprio salasso che mette in difficoltà molti automobilisti. Per cercare di spendere il meno possibile, si possono seguire dei trucchi molto efficaci, che poi trucchi non sono, piuttosto dei consigli di buon senso che molti di voi conosceranno già.

I primo luogo, come molti sapranno, la benzina è molto più cara nelle stazioni di servizio in autostrada. Dunque, prima di partire è bene fare il pieno di carburante nella vostra città, al distributore più economico. Per evitare di girare a vuoto, e consumare carburante, potete trovare i benzinai più economici con Google Maps.

Il servizio di mappe stradali di Google, infatti, oltre a segnalarvi i percorsi migliori, insieme alle attività commerciali e ai luoghi di interesse, riporta anche i prezzi applicati dai vari distributori di benzina presenti sulle sue mappe, non di tutti ma di una buona parte sì. Cercate il benzinaio più economico vicino a casa vostra e andate a fare benzina lì, prima di prendere l’autostrada.

Durante il viaggio, per risparmiare sul consumo di carburante, mantenete un’andatura costante nella guida, evitando strappi e brusche frenate o accelerate. Una macchina sottoposta a sforzi, infatti, consuma di più. Non andate troppo veloce ma nemmeno troppo piano. Inoltre, evitate tutte quelle situazioni che fanno perdere aerodinamicità alla macchina, e dunque aumentano il consumo di carburante, come i porta pacchi sul tetto.

Infine, per contenere il consumo di carburante, ma soprattutto mantenere la stabilità e la sicurezza del veicolo, è importante che gli pneumatici siano in buone condizioni. Se fate viaggi lunghi e avete bisogno di mangiare e bere, portatevi cibo e bevande da casa. Risparmierete sui costi degli autogrill.