Auto: le lampade fari led sono legali? Attenzione alla legge in materia e cosa succede al posto di blocco

Cosa dice il Codice della Strada a proposito delle lampade dei fari LED? Sono legali o no? Ecco tutto quello che devi sapere.

Se stai pensando di sostituire le vecchie lampade alogene dei fari della tua auto con delle lampadine LED di nuova generazione probabilmente ti sei fatto questa domanda: le lampade fari LED sono legali? Le puoi montare senza pensieri? Se ancora hai dei dubbi perché non sai se sono legali oppure no è bene chiarire alcuni aspetti per evitare di incorrere in multe salate in caso di posto di blocco.

Il dubbio principale nasce dal fatto che le lampade LED sono più recenti rispetto alle alogene e non sono chiaramente menzionate all’interno dei regolamenti che stabiliscono il corretto assetto di un veicolo che circola sulla strada. Come regolarsi, dunque? Le lampade per i fari a LED da montare sulle auto sono legali o no?

Cosa sapere sulle lampade LED per i fari delle auto

Per quanto riguarda la lampadine a LED per i fari delle auto bisogna fare un poco di chiarezza perché c’è abbastanza confusione in merito. Sicuramente questo tipo di lampadine permette una visione migliorata durante le ore notturne o in presenza di nebbia.

Quindi sostituirle può essere utile per garantirti una maggiore sicurezza quando sei al volante. Ma ci sono alcuni modelli che hanno una luminosità differente, cioè maggiore della altre tipologie standard, che quindi può essere considerata illegale.

Come saprai, se sei un automobilista, tutti i veicoli che circolano sulle strade italiane devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, come recita l’articolo 79 comma 2 e 4 del Codice della Strada.

Tutti gli elementi dell’auto devono essere omologati e i gruppi ottici non possono essere modificati a piacimento, ad esempio usando dei colori diversi dal bianco o montando le luci sotto la scocca. Di conseguenza gli automobilisti che modificano i propri veicoli con elementi non omologati rischiano una multa di 74 euro.

Pertanto, se vuoi sostituire una lampadina alogena con una lampadina a LED all’interno dei fari della tua auto, ma vuoi anche evitare una possibile multa, devi portare il tuo veicolo presso un’autofficina autorizzata.

Solo qui puoi avere la garanzia dell’uso di lampade LED a norma di legge. In sostanza puoi far cambiare le lampade tradizionali che si trovano all’interno dei fari del tuo veicolo con quelle LED solo da persone autorizzate. In questo modo sarai sicuro che monteranno lampade LED con una luminosità equiparabile alle lampade auto tradizionali.