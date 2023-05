Puoi risparmiare una faticaccia: occhio a questi dettagli quando prepari la valigia – ViaggiNews.com

Ecco come risparmiare una faticaccia tenendo d’occhio questi dettagli quando si prepara la valigia. Tutti i consigli utili da conoscere.

A ogni viaggio si ripresenta sempre il solito dilemma: come fare la valigia? Cosa portare e cosa lasciare a casa? Come fare per non riempire troppo il bagaglio e rischiare di pagare uno sproposito in aeroporto per l’eccesso di peso? Esistono vari sistemi e trucchi per fare la valigia intelligente, ognuno corrisponde a diverse esigenze e soprattutto diverse stagioni.

La valigia invernale sarà per forza di cose più piena e pesante di quella per la bella stagione ma nelle vacanze d’estate potremmo avere bisogno di portare più cose con noi, tra asciugamani, costumi e tutto l’occorrente per il mare o l’attrezzatura adatta se andiamo in montagna. La valigia per i viaggi di lavoro, poi, è diversa da quella per la vacanza.

Per districarsi nel ginepraio di vestiti, oggetti e cose varie da portare in viaggio vi proponiamo alcuni consigli pratici e dettagli utili per fare la valigia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Risparmiare una faticaccia con attenzione a questi dettagli quando si prepara la valigia

Alzi la mano chi non è mai andato in crisi al momento di preparare la valigia. Può essere un momento molto stressante, soprattutto se dobbiamo partire per un lungo viaggio e di conseguenza portare diversi vestiti e altri oggetti indispensabili a cui non è possibile rinunciare. Non dobbiamo disperare, però, seguendo alcuni accorgimenti, anche per quelli che possono essere dei dettagli insignificanti, è possibile fare la valigia senza stress e in modo intelligente.

I consigli basi da seguire per preparare una valigia utile e pratica e i dettagli da non dimenticare:

Scegliete la valigia in base al mezzo di trasporto con cui viaggerete. Se per l’aereo è inevitabile la valigia rigida trolley, in macchina potete portare anche un semplice borsone, che si adatterà meglio nel portabagagli. Una opzione valida anche per il treno, a patto di avere il vostro bagaglio sotto controllo.

Le dimensioni della vostra valigia dipenderanno dalla durata del viaggio, per un weekend potrà bastare uno zaino capiente o un trolley piccolo.

Dopo aver scelto il bagaglio più adatto, stilate una lista di abiti, accessori e oggetti che pensate di portare in viaggio e che potrebbero servirvi. Il segreto sta nel compilare la lista in anticipo rispetto alla data di partenza, in modo da aggiungere qualcosa a cui non avevate pensato e acquistare quello di cui avete bisogno. Dalla lista potrete eliminare anche quello che non vi serve.

di abiti, accessori e oggetti che pensate di portare in viaggio e che potrebbero servirvi. Il segreto sta nel compilare la lista in anticipo rispetto alla data di partenza, in modo da aggiungere qualcosa a cui non avevate pensato e acquistare quello di cui avete bisogno. Dalla lista potrete eliminare anche quello che non vi serve. Il segreto per portare solo gli abiti di cui avrete bisogno in viaggio, né di più né di meno, è quello di combinare gli outfit che indosserete, prima della partenza, abbinando gli accessori. Dunque, abbigliamento comodo nei giorni di viaggio, un abito elegante per la sera, abiti sportivi se avete in programma un’escursione. Poi portate pezzi basic che si possono combinare con tutto e in tanti modi: jeans, t-shirt, una o due camicie, una gonna, pantaloni chiari, un pullover blu, un tubino, una maglia beige.

Prima di mettere le vostre cose in valigia, disponetele tutte sul letto o su un tavolo. Osservatele con attenzione e fatevi un esame di coscienza, togliendo quello che non vi serve. Non abbiate remore.

in valigia, . Osservatele con attenzione e fatevi un esame di coscienza, . Non abbiate remore. Per il beauty case , utilizzate le confezioni piccole da viaggio per i prodotti che dovete portare da casa e non potete acquistare sul posto (creme e prodotti per il viso, docciaschiuma, shampoo, lacca o schiuma per capelli, profumo, detergente intimo). Per il make-up portate solo i trucchi base , quelli che usate più spesso, lasciando a casa trousse e palette giganti. Attenzione ai limiti per i liquidi nel bagaglio a mano in aereo.

Infine, per disporre in modo ordinato le vostre cose in valigia, partite dalle scarpe, nell'apposito sacchetto, da riporre ai lati. Poi aggiungete i vestiti più pesanti e ingombranti, procedendo con quelli più leggeri e sopra quelli che si sgualciscono più facilmente, come le camicie. Potete riporre gli abiti in appositi contenitori oppure arrotolare t-shirt e pantaloni, in modo che occupino poco spazio. Biancheria intima, piccoli accessori e altri oggetti vanno infilati negli spazi vuoti.

Buona valigia e buon viaggio.