Da sapere sulla Royal Family, Kate Middleton e l’Italia: il retroscena che in pochi conoscono. Tutte le informazioni e curiosità.

Durante la cerimonia di incoronazione a Westminster, dopo Carlo e Camilla, tutti i riflettori erano puntati su di lei, la Principessa del Galles Catherine, che ancora chiamiamo Kate Middleton, con il soprannome e il cognome da nubile. Apparsa in splendida forma, come sempre, in abito e portamento impeccabili, Kate ha quasi rubato la scena a Re Carlo III, catturando l’attenzione di ammiratori e curiosi.

Tutti la vedono già come futura Regina, accanto al marito William. Molti estimatori della coppia dei nuovi Principi di Galles non vedono l’ora, mentre considerano Carlo III e la consorte Camilla dei monarchi di passaggio.

La principessa Kate è stata, inevitabilmente, la protagonista dei numerosi eventi che si sono svolti nei giorni intorno all’incoronazione di Re Carlo, quando il Regno Unito si è fermato per tre giorni di festa. Kate è apparsa sempre bellissima e raggiante, elegantissima sia negli abiti più formali e di lusso che in quelli riciclati e low cost che non manca mai di indossare negli incontri pubblici.

Forse non tutti sanno che quando si chiava ancora semplicemente Kate Middleton, e non aveva ancora incontrato il Principe William, la futura Regina d’Inghilterra trascorse un periodo di vacanza studio a Firenze, più di 20 anni fa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Royal Family, Kate Middleton e l’Italia, ecco il retroscena che in pochi conoscono

Come tante ragazze di buona famiglia inglese, anche Kate Middleton trascorse un periodo sabbatico in Italia. Una vacanza studio di alcuni mesi a Firenze, la città del Rinascimento, a studiare storia dell’arte, forse anche un po’ d’italiano, e a fare la turista. Era il 2000, l’anno del passaggio al nuovo millennio e Kate, fresca 18enne che aveva appena terminato gli studi superiori alla St. Andrew’s School (da non confondere con l’Università di St. Andrews) nel Berkshire, dove era cresciuta con la famiglia, decise di trascorrere tre mesi del suo anno sabbatico nella capitale del Rinascimento, a studiare storia dell’arte.

Non si hanno molte notizie di quel periodo, ormai lontano. I social non c’erano ancora, la stampa online era ancora agli albori. Le poche informazioni che si hanno sono state confidate da qualche vecchia amica di Kate ai tabloid britannici. La futura Principessa del Galles non se la ricordavano nemmeno al British Institute di Firenze, dove aveva studiato e dove comunque risulta dai registri. All’epoca Kate era una delle tante figlie di famiglie benestanti inglesi che andavano in Italia per il loro anno sabbatico.

Un anno non di soli divertimenti per Kate. A quanto si conosce, la futura principessa trascorse un periodo di tre mesi a Firenze, impegnata nello studio della storia dell’arte del Rinascimento al mattino, con quasi certa visita a tutti i principali musei e monumenti della città, e forse anche studio della lingua italiana al pomeriggio. Come accadeva a tanti altri studenti inglesi.

Mentre la sera era dedicata al divertimento e alla frequentazione dei locali ma senza eccessi, come ha confidato ai tabloid una sua amica dell’epoca. Kate non ha mai disdegnato un buon bicchiere di vino ma senza mai eccedere. Soprattutto, senza cedere ai corteggiamenti dei latin lover fiorentini. Era già regale all’epoca, prima ancora di conoscere il Principe William che avrebbe incontrato negli anni seguenti all’Università di St. Andrews in Scozia, dove Kate si è laureata nel 2005 in storia dell’arte.

Vogliamo immaginare il periodo di Kate Middleton a Firenze come una stagione spensierata, immersa nella bellezza travolgente della città e nella leggerezza di una gioventù ancora lontana dagli impegni di corte.

Se tra i vostri programmi c’è la visita alla capitale del Rinascimento, vi ricordiamo la nostra guida di Firenze e ai suoi principali musei.