L’isola dove venne tenuto prigioniero l’uomo con la Maschera di Ferro esiste veramente ed è a due passi da Cannes.

Se avete deciso di trascorrere alcuni giorni in Costa Azzurra , precisamente a Cannes, sappiate che le cose da fare e da vedere in questa cittadina sono tante. Non solo passeggiate nel centro storico, sul lungo mare o visite ai musei.

A pochi passi dalla costa di Cannes c’è un’isola molto particolare dove alla fine del 1600 arrivò un prigioniero molto famoso e misterioso allo stesso tempo.

L’isola di cui stiamo parlando è quella di Santa Margherita, a 15 minuti di traghetto dalla costa di Cannes, in Costa Azzurra. Qui si trovano le isole Lereins tra cui l’isola di Santa Margherita. Qui storicamente venne imprigionato un uomo il cui volto è sempre stato coperto da una maschera di ferro.

Bastano queste poche indicazioni per farci venire subito in mente il famoso film con protagonista Leonardo DiCaprio intitolato proprio La Maschera di Ferro . E non state sbagliando perché il prigioniero che nel 1687 venne rinchiuso nel forte sull’isola di Santa Margherita per volontà di Richelieu fu proprio l’uomo dalla maschera di ferro. Un storia vera insomma che ha anche una location esistente e molto particolare da visitare.