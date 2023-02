La proposta di viaggio: visitare le città del Carnevale in treno: ecco dove andare a festeggiare. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Stiamo entrando nel periodo centrale del Carnevale 2023, dopo le inaugurazioni di feste e sfilate di carri nel primo weekend di febbraio, stiamo entrando nel vivo delle celebrazioni, con il gran finale dei festeggiamenti da giovedì 16 febbraio (Giovedì Grasso) a martedì 21 febbraio (Martedì Grasso). Mentre il Carnevale ambrosiano di Milano finirà sabato 25 febbraio.

Come ogni anno, saranno tanti gli italiani a spostarsi verso le città del Carnevale dove sono in programma le manifestazioni più spettacolari: Venezia su tutte, ma anche Viareggio, Cento, Putignano, Fano, Ivrea e tante altre. In un tripudio di maschere, carri allegorici, sfilate, dolciumi, musica e balli

Un modo molto comodo e pratico di raggiungere le città dei festeggiamenti è viaggiare in treno. Arriverete direttamente nei centri storici, senza problemi di traffico o di parcheggio. Di seguito, vi segnaliamo le città del Carnevale collegate da Trenitalia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Visitare le città del Carnevale in treno: ecco dove andare a festeggiare

Per raggiungere le città del Carnevale in Italia avete a disposizione una vasta offerta di treni, tra regionali, Intercity e Frecce, messi a disposizione da Trenitalia. Ogni anno vengono previsti treni speciali, in aggiunta alle corse già attive, oltre alla possibilità di usufruire di sconti, tra le tante offerte a disposizione (per gruppi, bambini e famiglie, ragazzi, anziani e per viaggi nei weekend a bordo dei treni regionali).

Per raggiungere la città del Carnevale per eccellenza, Venezia, trovate diverse corse con i treni regionali, gli Intercity, anche notte, e le Frecce. A seconda della lunghezza del percorso, avrete il treno più adatto al vostro viaggio. Per raggiungere la città lagunare durante il periodo di carnevale, le corse vengono aumentate, con treni speciali.

Arriverete alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, direttamente in laguna, e da qui potrete proseguire a piedi o in vaporetto per raggiungere il centro della festa in Piazza San Marco, ma anche visitare gli angoli stupendi della città. La festa sarà diffusa in tutta Venezia.

Imperdibile, poi, la visita al Carnevale di Viareggio, che quest’anno festeggia i 150 anni, con un ricchissimo programma di eventi. Anche la città rivierasca della Toscana è raggiungibile con Frecce, Intercity e Intercity notte e treni regionali.

A Viareggio la festa sarà sontuosa, dalle sfilate di grandi carri allegorici, alti fino a 20 metri, con le imponenti sculture di maschere di cartapesta, ai tradizionali veglioni. Poi spettacoli, concerti, mostre d’arte, teatro, laboratori per bambini, rievocazioni e tanto altro. Da non perdere la mostra sulla storia del Carnevale, con bozzetti, disegni, dipinti e incisioni.

Le altre manifestazioni

Uno degli eventi da non perdere, poi, è lo Storico Carnevale di Ivrea, conosciuto in tutto il mondo per la sua incredibile Battaglia delle Arance. La città di Ivrea si raggiunge facilmente da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta con i treni regionali che partono da Aosta, Torino, Chivasso e Novara.

Quello di Ivrea è un carnevale molto sentito in città, con un ricco e dettagliatissimo cerimoniale di eventi e celebrazioni in costume storico che iniziano già nel giorno dell’Epifania. Musicisti e figuranti in costume, personaggi storici, o leggendari, sfilano per le strade di Ivrea nei cortei dei giorni di festa. Mentre i carri della Battaglia delle Arance sono trainati da cavalli. A bordo dei carri stanno le armate del Feudatario, mentre il popolo è in strada e combatte senza protezioni. Tutti possono iscriversi per partecipare alla battaglia.

Il Carnevale di Putignano è uno dei più antichi d’Italia, risale al 1394 e si inizia a celebrare già il 26 dicembre, con la Festa delle Propaggini, per poi entrare nel vivo tra il Giovedì e Martedì Grasso. La maschera del Carnevale è Farinella. Accanto alla sfilata dei carri allegorici di sculture in caratapesta, si organizzano tanti eventi, spettacoli, anche con personaggi famosi, e animazioni per bambini. La città di Putignano si raggiunge con i treni regionali e gli autobus di Ferrovie del Sud-Est. Le corse sono aumentate nei giorni delle sfilate e di Martedì Grasso.

Il Carnevale documentato più antico d’Italia è quello di Fano, nelle Marche. La sua prima edizione è datata 1347, in un documento conservato nell’Archivio Storico Comunale. La cittadina affacciata sul Mare Adriatico propone sfilate di carri allegorici che sono opere d’arte, con lancio di una quantità impressionante di caramelle e cioccolatini, il getto dei dolciumi. I carri sfilano per le vie del centro, chiude il corteo la Musica Arabita (arrabbiata) con musicisti che suonano gli strumenti più strani, realizzati con oggetti di uso comune. La maschera del Carnevale è El Vulón, o Pupo, a cui viene dato fuoco la sera di Martedì Grasso.

Fano si raggiunge con i treni regionali e gli Intercity che percorrono la ferrovia adriatica.