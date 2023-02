Come prenotare i viaggi risparmiando, tutti i trucchi da conoscere. Ecco le informazioni utili da conoscere e di cui prendere nota.

Quando si tratta di scegliere e prenotare un viaggio occorre seguire tutta una serie di accorgimenti per evitare di spendere troppi soldi. Soprattutto in un periodo come questo di inflazione e caro vita.

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, in tutto il mondo è esploso il desiderio di viaggiare. La prima grande ripresa si è avuta nell’estate del 2022, quando ormai quasi tutte le restrizioni, tra obblighi vaccinali, green pass, tamponi e mascherine, erano state cancellate quasi ovunque.

I turisti sono tornati a viaggiare in tutto il mondo, con il caos negli aeroporti e nei voli la scorsa estate, soprattutto per la mancata organizzazione delle compagnie aree.

Purtroppo, a rovinare la festa e la piena ripresa del settore turistico sono arrivati prima il caro energia e poi l’esplosione dell’inflazione. Anche in un momento non ancora facile, tuttavia, è possibile viaggiare risparmiando. Basta fare attenzione al periodo di prenotazione e di viaggio, oltre al luogo dove si prenota e quello dove si viaggia. Di seguito, vi segnaliamo i trucchi da seguire e tutto quello che bisogna sapere.

Prenotare i viaggi risparmiando, tutti i trucchi da conoscere

Se si vuole risparmiare quando si prenota un viaggio, le scelte migliori riguardano mete economiche e periodi di bassa stagione. Alcune città europee meno frequentate e nel collegate offrono viaggi fantastici a poco prezzo. La Sardegna a settembre è meravigliosa, ancora in pieno clima estivo, e molto più economica di agosto. Mentre per visitare una grande capitale europea, l’autunno e le partenze in mezzo alla settimana sono i periodi più convenienti.

Molto importanti sono i portali di viaggio che funzionano come aggregatori, segnalando le migliori offerte di voli delle compagnie aree, di treni disponibili, hotel e b&b. È sufficiente inserire i parametri del viaggio, luogo di partenza e destinazione, periodo, durata del viaggio, mezzo di trasporto, struttura per il soggiorno, e compariranno tutte le migliori combinazioni. Spesso anche con l’offerta di servizi aggiuntivi (noleggio auto e altro).

Esistono, tuttavia, altri trucchi da seguire per prenotare viaggi risparmiando. Alcuni li svela il colosso tra i motori di ricerca dei voli low cost: il portale Skyscanner.

Secondo gli esperti del portale, una prenotazione con largo anticipo per un periodo di bassa stagione può far risparmiare fino a 50 euro circa sul volo.

Come riporta Travel Quotidiano, al momento il periodo migliore per prenotare voli dall’Italia è di 19 settimane prima della partenza. Mentre il giorno più economico della settimana per volare dall’Italia è il sabato. Questi sono i dati in media, che tuttavia possono variare a seconda degli aeroporti di partenza e di destinazione e del periodo.

I consigli di Skyscanner

Inserendo i parametri di viaggio, Skyscanner mostra tutte le migliori offerte di voli delle compagnie aeree, combinando anche viaggi di andata e ritorno con diverse compagnie aree, con la possibilità di scegliere i voli diretti, senza scali.

Il vantaggio è che si può scegliere come partenza qualunque aeroporto in Italia e inserire come destinazione “ovunque”. Il portale troverà per voi i viaggi più convenienti in Europa. Potete scegliere dove andare basandovi esclusivamente sul costo del viaggio.

Non solo, ora con il nuovo Generatore di risparmio, Savings Generator, è possibile contrastare il caro voli, trovando le tariffe più convenienti.

Come funziona il Generatore di risparmio

“La maggior parte delle persone non è a conoscenza di alcuni semplici trucchi di viaggio che possono consentire di risparmiare molto“, spiega Laura Lindsay, Destinations Expert di Skyscenner. “Noi di Skyscanner – continua – abbiamo accesso a migliaia di dati che alimentano le nostre raccomandazioni e che ci permettono di renderli accessibili a tutti. Stiamo sperimentando la condivisione di queste informazioni tramite il generatore di risparmio per consentire anche ai viaggiatori italiani di calcolare da soli quanto risparmiare sul viaggio, sulla base delle nostre 15 rotte più popolari per ogni mese dell’anno“.

“Le funzioni di Skyscanner sono progettate per consentire ai viaggiatori di sentirsi sicuri quando prenotano”, prosegue l’esperta. Pertanto “iscriversi agli avvisi di prezzo di Skyscanner è un ottimo modo per tenersi aggiornati sulle variazioni del costo del biglietto verso la destinazione scelta, in modo da conoscere per primi gli eventuali cali di prezzo”.

Il Generatore di risparmio di Skyscanner è interattivo, veloce e intuitivo, un compagno di viaggio fondamentale per contrastare il costo elevato dei voli. Gli esperti di Skyscanner si sono basati su milioni di voli nell’ultimo anno per creare il Generatore di risparmio, che utilizza i dati sul prezzo medio di alcune delle rotte più popolari per segnalare la migliore offerta possibile. Inoltre, il Generatore fornisce indicazioni sul momento migliore per prenotare il volo e sul giorno più economico per viaggiare, da una selezione di aeroporti di ogni mercato verso le destinazioni popolari per quello stesso mercato.

Per trovare le migliori offerte si possono usare gli strumenti di Skyscanner, come la visualizzazione del calendario, la ricerca ovunque – a cui abbiamo accennato -, l’aeroporto vicino, la combinazione di compagnie aeree diverse e gli avvisi di prezzo. È sufficiente impostare un avviso sulla rotta preferita per monitorarne l’andamento dei prezzi.

Con il Generatore di risparmio, Skyscanner vi fornisce indicazioni precise su:

prezzo medio per la rotta ;

; giorno più economico per volare e giorno più costoso per volare sulla rotta selezionata , in base ai giorni più popolari, mese per mese;

e sulla , in base ai giorni più popolari, mese per mese; momento migliore per prenotare in base alla media storica dei prezzi, con la possibilità di prevedere il momento ottimale per la prenotazione.

Per ulteriori informazioni sul Generatore di risparmio: www.skyscanner.it/notizie/generatore-di-risparmio