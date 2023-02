Da sapere: a Roma si celebrano le Fettuccine Alfredo con un evento benefico. Tutte le informazioni utili da conoscere e le curiosità.

Popolarissime negli Stati Uniti, le Fettuccine Alfredo stanno spopolando anche in Italia. Del resto sono un piatto di pasta di origine italiana, solo che noi lo chiamiamo in un altro modo.

Quelle che sono conosciute come Fettuccine Alfredo o all’Alfredo non sono altro che le fettuccine condite con burro e parmigiano. In Italia le chiamiamo fettuccine con burro e parmigiano, appunto. Quelle preparate in America hanno anche delle varianti, con l’aggiunta di altri ingredienti.

Ora, a Roma è in programma un evento per celebrare le Fettuccine Alfredo. Un appuntamento che avrà anche carattere benefico. Ecco di cosa si tratta, tutto quello che bisogna sapere.

A Roma si celebrano le Fettuccine Alfredo con un evento benefico

Per chi sarà a Roma nei prossimi giorni, segnaliamo che martedì 7 febbraio saranno celebrate le famose Fettuccine Alfredo con una cena di beneficenza a favore della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. La cena si terrà all’Università Campus Bio-Medico di Roma, con la partecipazione di 150 persone.

L’appuntamento del 7 febbraio non è un caso, in questo giorno, infatti, si celebra la Giornata dedicata alle Fettuccine Alfredo, che negli Stati Uniti è “National Fettuccine Alfredo Day“. Quest’anno giunta all’VIII edizione. Un evento che si è iniziato a celebrare anche in Italia.

La cena del 7 febbraio a Roma sarà l’occasione per esprimere il ringraziamento alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, con la premiazione del personale e degli operatori sanitari della Fondazione che si sono impegnati nell’emergenza della pandemia di Covid-19.

Nel corso della serata, sarà presentata una scultura di Dante Mortet per omaggiare le mani che hanno imparato a preparare, cuocere e mantecare le Fettuccine Alfredo e sarà consegnato il Premio Petrolini alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per il servizio svolto durante la pandemia di Covid-19. Saranno assegnati altri riconoscimenti anche ad altre componenti del personale della Fondazione.

L’evento è patrocinato dalla Commissione Sport di Roma Capitale e promosso da Alfredo alla Scrofa, ristorante di Roma dove sarebbero nate le Fettuccine Alfredo.

Fettuccine Alfredo

Le Fettuccine Alfredo sono un piatto di pasta preparato con fettuccine all’uovo, condite con burro e parmigiano e mantecate. Il burro, che deve essere molto cremoso, e il formaggio, in quantità abbondante, una volta sciolti e mescolati creano una salsa abbondante e liscia che avvolge la pasta. Caratteristiche che fanno impazzire gli americani, che amano moltissimo le Fettuccine Alfredo.

In Italia non è altro che la pasta all’uovo condita con burro e parmigiano. Un piatto molto comune che non ha un nome particolare e può avere diverse varianti. Alla ricetta può essere aggiunto il pepe, come nella famosa pasta cacio e pepe.

Le origini

L’origine di questo piatto è a Roma e nel Lazio. Come la pasta cacio e pepe. Sebbene esistano diverse teorie sul luogo dove le fettuccine al burro e formaggio siano nate. La prima citazione delle fettuccine al burro e formaggio risale al XV secolo, contenuta nel Libro de arte coquinaria, scritto da maestro Martino da Como, un cuoco del Nord Italia che lavorava a Roma. Nel libro, il piatto era chiamato “maccaroni romaneschi” e si diffuse abbastanza velocemente nel resto d’Italia e anche all’estero.

Dopo un periodo di oblio, le fettuccine al burro e parmigiano sarebbero state riscoperte nel 1908 dal ristoratore romano Alfredo Di Lelio, da qui il nome, titolare dell’omonimo ristorante Alfredo, ancora oggi aperto in Piazza Augusto Imperatore a Roma. Le fettuccine divennero molto popolari negli anni ’20 del secolo scorso, con tanto di dedica lasciata da Ettore Petrolini sul libro degli ospiti del ristorante nel 1927.

Un altro ristorante Alfredo, tuttavia, reclama l’invenzione delle celebri fettuccine, è Alfredo alla Scrofa, sponsor dell’evento di beneficenza del 7 febbraio, che come dice il nome sta in Via della Scrofa a Roma. Anche questo è uno storico locale di inizio Novecento.

Quello che è certo è che le Fettuccine Alfredo sono un piatto di origine romana, in seguito riscoperto e reinventato. Negli Stati Uniti usano la panna al posto del burro cremoso e alle volte aggiungono anche altri ingredienti come il petto di pollo e perfino i broccoli.