Le idee regalo di Carlo Cracco per San Valentino

Per un’idea regalo di San Valentino 2023 che sia veramente originale ci viene in soccorso Carlo Cracco. Ecco come fare un pensiero speciale alla propria metà.

San Valentino è alle porte e trovare l’idea regalo giusta per questa festa degli innamorati 2023 non è così semplice, anzi.

Per fortuna ci sono delle idee molto interessanti che arrivano direttamente dallo shop di Carlo Cracco per il 14 febbraio e a voi non resta che scorrere questo articolo e scegliere ciò che maggiormente fa per voi e per la vostra metà.

Come trovare un’idea regalo per San Valentino innovativa?

Un regalo per San Valentino 2023 che non sia banale non è facile da trovare. Lo diciamo spesso: ognuno di noi sembra avere già tutto il possibile e quindi scovare qualcosa di innovativo non è facile. Sicuramente però regalare qualcosa da mangiare, meglio se dolce visto che il cioccolato è uno di quei cibi considerati persino afrodisiaci, è sempre una buonissima idea.

Un regalo di San Valentino da Carlo Cracco

Quest’anno per San Valentino ci viene in soccorso l’amatissimo chef Carlo Cracco. Ex giudice del popolare show Masterchef Italia, oggi si dedica completamente ed esclusivamente alla cucina e per la festa degli innamorati ha avuto molte idee super interessanti.

Non preoccupatevi dei prezzi perché, nello shop di Carlo Cracco ci sono delle idee regalo per San Valentino anche a prezzi più che convenienti. Si parla infatti di un muffin a tema amore a partire da 16 euro, oppure una torta San Valentino ricca di cuoricini dolcissimi a soli 30 euro. Anche i cioccolatini e i baci dello chef si aggirano attorno a questa cifra, data la bellezza, non vi faranno certo sfigurare.

La cena del 14 febbraio al ristorante di Cracco

Se invece volete puntare alto per questo San Valentino 2023 e fare un regalo che resti veramente impresso nel cuore e nella memoria della persona che amate, Carlo Cracco offre la possibilità di una cena nel suo ristorante. Un menù degustazione composto da sei portate:

Ostrica e ibisco

Gambero viola tiepido, radicchio e melograno

Uovo soffice, barbabietole e kefir

Riso allo zafferano, ricci di mare e salicornia

Filetto di vitello in crosta, purea di patate e salsa al tartufo

Dessert di San valentino

Il prezzo in questo caso è, ovviamente, destinato a salire e anche di molto. Il costo è di 340 euro a coppia (170 euro a testa) e si può usufruire di questo speciale menù solo la sera del 14 febbraio.

Fare un regalo di San Valentino con le proposte di Carlo Cracco è quindi molto interessante. Ci sono diverse idee innovative per tutte le tasche e, sicuramente, la vostra metà sarà più che contenta.