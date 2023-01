Le location da sogno del nuovo film di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è protagonista di un nuovo film che sarà in esclusiva su Amazon Prime a partire dal 27 gennaio.

Per l’occasione gli spettatori potranno fare anche un viaggio bellissimo, la pellicola infatti è stata girata tra la Repubblica Dominicana e il Massachusetts.

Un matrimonio esplosivo promette scintille con Jennifer Lopez, Josh Duhamel e la direzione di Jeason Moore.

Tutte le location del film di Jennifer Lopez

Nel film, Jennifer Lopez interpreta Darcy, la futura sposa di Tom. I due sono in procinto di organizzare la cerimonia e quindi riuniscono amici e parenti in un luogo incredibile. Non a caso il film è ambientato nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, prima del grande passo, la coppia ha dei ripensamenti.

Una grande partecipazione nella pellicola con Lenny Kravitz che si occupa della musica. Gli invitati ad un tratto verranno presi in ostaggio e così i futuri sposi dovranno impegnarsi in prima persona per salvargli la vita. Le riprese si sono svolte tra Maria Trinidad Sanchez, Samana, Juan Dolio, mentre in Massachusetts a Boston. Sono state fatte tra il febbraio 2021 e aprile dello stesso anno.

Le location del film

Le riprese principali sono avvenute in Repubblica Domenicana, in particolare sulle spiagge di Rio San Juan. Infatti proprio su questa costa sorge il resort da sogno dove è stato girato il film. L’ANI Repubblica Domenicana ospita fino a 28 persone e ha una vista mozzafiato su tutto l’Oceano Atlantico: un vero paradiso. Cast e troupe hanno girato anche fuori dal set, su Playa Grande e nella piccola città di Cabrera che si trova sempre sulla costa.

Altre scene sono state girate a Samana, nei comuni di Sanchez e Samana, altre riprese a Juan Dolio che si trova nella provincia di San Pedro de Macoris. Poi sono continuate anche a Boston nel Massachusetts che è il centro culturale e finanziario degli Stati Uniti. Qui soprattutto la vita quotidiana quindi tutte quelle parti che non riguardano propriamente le nozze.

È possibile riconoscere le vie della città e anche le tante sfaccettature della vita americana. Una pellicola che unisce un po’ due opposti, la metropoli da un lato nella vita ordinaria e i luoghi paradisiaci dall’altra, simbolo di relax e divertimento e in questo caso anche di location perfetta per le nozze. Scopri i luoghi migliori dove vivere in base al tuo segno.

Il film è molto scoppiettante e ovviamente ritrae una spettacolare Jennifer Lopez che indossa l’abito bianco, proprio dopo il suo matrimonio con Ben Affleck, con una storia d’amore che ha stregato veramente tutti.