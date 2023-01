Questa stazione è veramente assurda: nasconde molti segreti

By

La stazione di New York è sicuramente la più famosa al mondo, per la cinematografia ma anche per tutte le stranezze che nasconde. È molto più di un semplice luogo dove prendere il treno.

Oggetto di interesse non solo per la mobilità ma anche per il pregio e la bellezza, è diventato nel tempo uno dei simboli della Grande Mela. Questa è la stazione più grande al mondo, l’unica a vantare ben 67 binari e uno sviluppo a due piani.

Ma è anche un luogo del mistero, non solo per la sua storia ma anche per alcuni dettagli che suscitano una certa stranezza.

La stazione di New York

Il suo nome era Grand Central Depot nel 1871, anno della costruzione, poi tramutato in Grand Central Station. Dopo il divieto dei treni a vapore, New York passò a quelli elettrici e poi a quelli ultra moderni. Tuttavia, una questione molto particolare, riguarda proprio la sua funzionalità. La stazione infatti fu chiamata depot e poi terminal perché di fatto qui nessun treno passa, si tratta solo di un punto di capolinea dove si parte e si arriva.

Ogni giorno viene attraversata da oltre 750 mila persone che diventano però 1 milione nei giorni più intensi come le festività. La cosa particolare è che i dati parlano di una composizione specifica dei viaggiatori: oltre il 90% infatti è laureato. La stazione ha delle decorazioni e delle particolarità strutturali molto interessante.

È dotata nell’atrio principale di una galleria acustica, questa è molto famosa perché basta sussurrare qualcosa da un lato per sentirlo chiaramente all’angolo opposto, nonostante normalmente ci sia sempre molto caos al suo interno.

Un altro dettaglio molto interessante riguarda il suo soffitto, alzando gli occhi si può notare quest’opera veramente spettacolare con 2500 stelle che invadono tutto e mostrano un cielo splendente. Tuttavia noterete che la visione non è quella da parte di chi si trova sotto quindi l’uomo ma di chi si trova sopra, quindi Dio. Una questione non voluta ma dovuta ad un errore con i bozzetti. Quando si resero conto del pasticcio era troppo tardi, la stazione era stata inaugurata e quindi decisero di lasciare tutto così.

Le stravaganze della stazione

La stazione vanta molto lusso, ci sono lampadari spettacolari, sono 10 con 110 lampadine ognuno all’ingresso, ghiande e foglia di quercia con orologi e dettagli scolpiti a mano. Tutto voluto dalla famiglia Vanderbilt che fece costruire la stazione, al tempo l’edificio più grande di New York e quindi simbolo di potere e prestigio. Guardando al lusso sono da notare gli orologi che hanno un valore assurdo.

Quello sulla 42esima strada, ovvero l’orologio di Tiffany, è il più grande al mondo mentre quello che si trova nell’atrio con 4 facciate in opale ha un valore di 10 milioni di dollari. Tutti gli orologi della stazione vanno avanti di un minuto esatto, sembra che proprio quel minuto infatti garantisca a tantissime persone il tempo utile per non perdere il treno.

Dalle notizie ufficiali sembra anche che l’ufficio oggetti smarriti è il migliore al mondo. Nonostante la capienza e la difficoltà di una città tanto grande, riesce a restituire oltre il 60% dei prodotti smarriti. La cosa veramente incredibile di questo posto però è che al quarto piano si trova un campo da tennis. Coloro che aspettano infatti possono giocare direttamente in stazione. Il campo è super attrezzato con un costo tra i 90 e gli oltre 200 dollari a seconda della giornata e ovviamente dell’orario.