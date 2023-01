By

Da non perdere l’offerta di Ryanair per l’estate 2023: le nuove rotte dagli aeroporti di Roma. Tutte le informazioni utili da conoscere.

È già tempo di pensare alle prossime vacanze di primavera estate, per cogliere al volo le nuove offerte. Come quelle della compagnia aerea low cost Ryanair.

I vettori stanno presentando i loro piani di volo per la stagione estiva 2023 e nei giorni scorsi Ryanair ha annunciato quelli per gli aeroporti di Roma, Ciampino e Fiumicino, con l’apertura di nuove rotte per le mete di vacanza.

Occasioni da non lasciarsi sfuggire, anche perché i nuovi voli sono in già in vendita a un prezzo di lancio molto conveniente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

L’offerta di Ryanair per l’estate 2023: nuove rotte dagli aeroporti di Roma

Per la prossima stagione aerea estiva 2023, che inizia a fine marzo, la compagnia low cost Ryanair ha deciso di puntare sugli aeroporti di Roma Ciampino e Fiumicino con un importante investimento che vedrà aumentare le rotte e i voli nei due scali. Nuove opportunità da non perdere per i viaggiatori, ma anche per chi lavora nel settore.

Saranno 16 le nuove rotte in partenza dai due aeroporti, basi Ryanair, che insieme agli altri collegamenti porteranno un totale di oltre 1000 voli a settimana da e per Roma. L’operativo della compagnia aerea per la stagiona estiva vedrà un incremento del 10% rispetto alla stagione pre-pandemia del 2019.

Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair ha dichiarato che “la compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili, basati uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi, queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l’impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese!.

I nuovi voli per l’estate 2023 collegheranno Roma alle principali destinazioni di vacanza in Austria, Francia, Estonia, Grecia, Ungheria, Spagna, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

Le nuove rotte

Come abbiamo detto i nuovi collegamenti di Ryanair dagli aeroporti romani per l’estate del 2023 apriranno nuove 16 rotte, suddivise tra Ciampino e Fiumicino.

Da e per l’aeroporto di Ciampino partiranno nuovi voli per Amman, East Midlands, Liverpool, Rabat e Tangeri. Quello di Fiumicino, invece, sarà collegato alle nuove destinazioni di Alicante, Asturias, Cork, Danzica, Dublino, Faro, Memmingen, Palma di Maiorca, Skiathos, Spalato e Vilnius.

Le nuove rotte sono già in vendita sul sito web di Ryanair al prezzo di lancio di 29,99 euro a tratta. Dunque, a meno di 30 euro, conviene acquistare subito il volo per le vacanze di primavera ed estate.

Il nuovo piano di volo Ryanair per l’estate 2023 prevede l’utilizzo di 15 aeromobili, nelle basi di Ciampino e Fiumicino. La compagnia aerea stanzierà un investimento di 1,5 miliardi di dollari, che permetterà la creazione di 550 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Ma l’aeroporto di Ciampino non doveva chiudere? Se Ryanair ci investe, a quanto pare no, almeno non a breve termine.