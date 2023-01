Dove è nata la tradizione di San Valentino?

By

Innamorati, tenetevi pronti perché, come sapete, tra poco meno di un mese si festeggerà San Valentino.

Il 14 febbraio è ormai stata scelta come la data della festa degli innamorati e tutti noi ci profondiamo nella ricerca di regali, pensieri e sorprese che possono allietare la nostra metà del cuore.

Ma vi siete mai chiesti dove sia nata e perché sia nata la festività degli innamorati di San Valentino?

Perché è nata la festività di San Valentino?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare molto indietro nel tempo perché, come riporta Focus, la festa degli Innamorati risale al 496 dopo Cristo.

In quell’anno l’allora Papa Gelasio I aveva intenzione di mettere fine ai riti pagani che venivano dedicati al dio della fertilità Luperco. Non erano celebrazioni molto ortodosse, anzi. Basti pensare che il momento clou di questa festività, che si celebrava il 15 febbraio, è risultato essere il momento in cui, nella nudità generale, alcune donne si sottoponevano spontaneamente ad essere frustrate.

Situazione non proprio idonea alla religione cristiana insomma! E così l’idea di Papa Gelasio fu quindi quella di dare un nuovo volto a questa festività e battezzarla come la festa dell’amore, spostandola dal 15 al 14 febbraio, in concomitanza con quello che, oggi, è il giorno dedicata al Santo Valentino.

Ma chi era Valentino?

Il Valentino che, molto probabilmente, ha ispirato il Papa nella decisione di rendere proprio lui il protettore degli innamorati è quello nato nel 176. Venne considerato il protettore degli innamorati perché la letteratura religiosa parla di lui come un santo difensore proprio delle storie d’amore. Pare che nella sua vita sia intervenuto plurime volte proprio a cercare di fare da paciere tra innamorati che non andavano d’accordo.

San Valentino di Geoffrey Chaucer

Oggi però molti sanno che l’origine e la consacrazione di San Valentino come patrono dell’amore è da ricercare alla fine del 1300 nelle parole di Geoffrey Chaucer, autore dei racconti di Canterbury che ha narrato all’interno del suo poema dedicato a Riccardo II e Anna di Boemia di un amore forte e ultraterreno, grazie proprio alla protezione di San Valentino.

Ora siamo pronti! Sappiamo tutto sul come e dove è nata la tradizione di San Valentino e questa storia possiamo anche raccontarla a chi amiamo o usarla come spunto per un bigliettino di auguri speciale.