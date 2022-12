Dove lavora Antonio Lorenzon di Masterchef 9?

Questa sera lo vedremo nuovamente a Masterchef nella prova in esterna, ma dove lavora Antonio di Masterchef 9? Cosa fa oggi dopo la vittoria?

Antonio Lorenzon ha trionfato nella nona edizione di Masterchef Italia e, durante la premiazione, ha ulteriormente arricchito il momento magico con la proposta di matrimonio al suo compagno. Ma oggi, superato quel momento meraviglioso, dove lavora Antonio di Masterchef 9?

L’ex vincitore sarà ospite della puntata di questa sera della nuova edizione del cooking show. Nella prova in esterna che si svolgerà proprio a Bassano Del Grappa dove vive Antonio, i concorrenti si sfideranno sull’eccellenza locale: l’asparago bianco DOP.

Dove lavora l’ex vincitore di Masterchef 9, Antonio?

Entriamo allora nel vivo di cosa fa Antonio oggi. Guardando il suo profilo Instagram vediamo che l’ex vincitore non ha abbandonato la cucina, anzi. È ormai un amatissimo food blogger e viene spesso invitato in giro in diverse manifestazioni ed eventi importanti sul tema cucina, ovviamente.

Online si trovano anche informazioni curiose in merito all’apertura di un piccolo albergo di Antonio Lorenzon, con solo 3 camere, una sorta di ritrovo di lusso, ma sul suo profilo ufficiale non ci sono informazioni in merito. Lo vuole tenere nascosto o è solo una diceria?

Una cosa è certa: Antonio dopo la vittoria a Masterchef voleva aprire un locale culinario raffinato in Costa Azzurra insieme al suo compagno (oggi suo marito). Purtroppo per colpa della pandemia fino ad oggi realizzare questo sogno non è stato possibile, ma sicuramente non è stato abbandonato.

E il suo ristorante?

A oggi quindi Antonio Lorenzon lavora “a casa sua”. È un influencer nel mondo della cucina e tiene informati tutti i suoi fan tramite le storie e i post sul suo profilo social. Chiaramente in tanti, oltre a seguirlo e a replicare le sue ricette, vorrebbero sedersi al tavolo del suo ristorante e, la speranza, è che prima o poi potremo tornare a scrivere di lui descrivendo il suo locale.

Intanto, nell’attesa, possiamo goderci la sua presenza nella prima puntata vera di Masterchef 2023 a Bassano e, chissà, magari ci sarà qualche anticipazione direttamente da lui.