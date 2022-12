Questi sono gli Alberi di Natale più assurdi del mondo. Tenetevi forte

La tradizione dell’Albero di Natale è importantissima, ma ce ne sono alcuni in giro per il mondo che lasciano senza parole e sono assurdi! Scopriamoli insieme.

L’albero di Natale è una delle decorazioni più tipiche e classiche che non possono mancare nelle nostre case nel periodo natalizio. La tradizione vuole che l’abete venga decorato nel giorno dell’Immacolata e, generalmente, tutti noi usiamo delle decorazioni w degli addobbi piuttosto classici come palline, festoni luci…

Eppure nel mondo questi non sono gli unici modi per decorare gli alberi di Natale. Anzi ce ne sono tantissimi molto particolari, persino nella forma e nelle dimensioni. Abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono i 3 alberi di Natale più assurdi in assoluto che vanno assolutamente visitati e scoperti .

Tre alberi di Natale assurdi da scoprire nel mondo

Tanto per cominciare dovremmo assolutamente parlare dell’albero di Natale più alto d’Europa. 75 m di straordinaria bellezza, luci e meraviglia. Una tradizione che ormai da anni ha reso celebre la città di Lisbona! Proprio qui infatti si trova questo straordinario albero, precisamente in Piazza del Commercio. È una vera e propria scultura a tutti gli effetti che attira ogni anno migliaia e migliaia di turisti e visitatori.

L’albero più costoso del mondo e quello più piccolo in assoluto

Altra curiosità riguarda l’albero di Natale più costoso del mondo che ovviamente è realizzato negli Emirati Arabi, precisamente ad Abu Dhabi e pare che costi ben 11 milioni di dollari. Tenetevi forte perché nei suoi 13 metri di altezza è decorato con oltre 200 pietre preziose, bracciali, collane, anelli e tutto è assolutamente di grandissimo valore. Si trova all’interno dell’Emirates Palace Hotel, una struttura ricettiva di extra lusso e i visitatori possono ammirarlo passeggiando nella hall. Occhio però: in questo caso vale assolutamente il detto “Guardare ma non toccare”.

Invece, ultima curiosità, uno degli alberi di Natale più assurdi in assoluto è quello più piccolo del mondo! Si tratta di una vera e propria miniatura, presentata nel 2007 in Germania. Questo mini alberello natalizio è alto 14 mm, ma non per questo manca di addobbi. Ha delle lucine realmente funzionanti e si trova all’interno di un diorama dedicato proprio a Babbo Natale e alla meraviglia di questa festività.

Questi sono, secondo noi, i tre alberi di Natale più assurdi del mondo che dovreste cercare di vedere almeno una volta nella vita perché vi lasceranno veramente senza fiato. Chiaramente non saranno gli unici alberi particolari e incredibili e, appena ne scoprirete altri, fateci assolutamente sapere!