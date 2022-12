L’utile novità: se volete sapere se c’è neve, arriva il meteo dedicato alla montagna. Tutte le informazioni da conoscere.

Un meteo tutto dedicato alla neve, ma non solo, per una località di montagna in particolare, con informazioni aggiornate in tempo reale. La novità che farà impazzire gli sciatori.

I bollettini della neve non sono certo una novità ma il servizio che vi stiamo segnalando è molto di più di un semplice bollettino per la neve, è un meteo aggiornato in tempo reale, su tutte le condizioni meteorologiche, pensato appositamente per le località sciistiche del comprensorio Dolomiti Superski.

Un servizio che nasce dalla collaborazione tra il grande comprensorio sciistico e IlMeteo.it. Ecco di cosa si tratta e tutto quello che bisogna sapere.

Volete sapere se c’è neve? Arriva il meteo dedicato alla montagna

Pianificare al meglio le vacanze in montagna, a seconda delle previsioni meteorologiche, soprattutto tenendo conto del bollettino neve, diventa più facile e comodo grazie al nuovo servizio di previsioni del tempo tutto dedicato al comprensorio sciistico Dolomiti Superski.

Il servizio sarà fornito da IlMeteo.it, il principale provider meteorologico d’Italia, con previsioni dettagliate e precise per le aree del Dolomiti Superski. Le previsioni potranno essere consultate sul sito web de IlMeteo.it e direttamente sul sito del comprensorio sciistico.

Saranno previsioni meteo “a misura di sciatore”, con aggiornamenti costanti pubblicati sui siti web e le app de Il Meteo.it e Dolomiti Superski, tra cui MyDolomiti, e anche sui maxischermi del circuito Sellaronda, con tutte le informazioni sull’altezza della neve, le temperature e le piste.

Le previsioni del tempo non si limiteranno alla neve e nemmeno all’inverno. Il servizio meteo sarà fornito per tre anni, la durata della collaborazione, per tutto l’anno, anche in estate. È inclusa anche la programmazione e promozione di attività ed eventi sia invernali sia estivi, che si terranno nei territori inclusi nel comprensorio Dolomiti Superski.

La partnership tra IlMeteo.it e Dolomiti Superski è tra due colossi, uno delle previsioni del tempo e l’altro dello sci e della montagna.

Il portale IlMeteo.it è il sito web di previsioni meteorologiche più seguito in Italia, con 6 milioni di utenti medi al giorno e una media di 30 milioni di utenti unici al mese. Mentre Dolomiti Superski è uno dei comprensori sciistici più grandi in Europa e nel mondo, con 1.200 km di piste e 450 impianti di risalita, situati in 15 singoli comprensori sulle Dolomiti, le montagne delle Alpi orientali, tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, inserite nel Patrimonio Naturale Mondiale Unesco.

Infine, vi ricordiamo anche le migliori località dove sciare in Europa, per vacanze sulla neve da sogno.