Proposte per le vacanze invernali: sciare in Europa, ecco le migliori località per le vacanze sulla neve. Tutte le informazioni da non perdere.

Manca poco all’apertura ufficiale della stagione sciistica 2022-2023. In alcune località d’Europa, ma anche d’Italia, si scia già sulle piste a più alta quota. In attesa delle grandi aperture invernali dei comprensori sciistici.

Le prossime vacanze sulla neve saranno finalmente senza restrizioni per la pandemia e gli operatori del settore prevedono un grande ritorno di turisti, nonostante l’incognita del caro vita. Saranno in molti, comunque, ad andare in vacanza a sciare, magari per una durata più breve e in località più economiche.

Se il vostro problema non è spendere per una vacanza invernale sugli sci o se volete semplicemente sognare, qui vi proponiamo le migliori località dove sciare in Europa. Le mete top per l’inverno 2022-23. Ecco dove andare.

Sciare in Europa: le migliori località per le vacanze sulla neve

Lasciarsi i problemi quotidiani alle spalle e lanciarsi in tutta libertà in una pista imbiancata con gli ai piedi. Le vacanze sulla neve sono la pausa invernale sognata da molti. Se siete alla ricerca delle località più belle dove sciare in Europa, la classifica Best Ski Resorts di European Best Destinations fa al caso vostro. Sono 10 mete imperdibili e c’è anche l’Italia. Ecco le proposte per l’inverno 2022-23.

Val Thorens (Francia) Val Gardena (Italia) Zermatt (Svizzera) Kitzbühel (Austria) Cortina d’Ampezzo (Italia) Verbier (Svizzera) Baqueira-Beret (Spagna) Gstaad (Svizzera) Sölden (Austria) Garmisch-Partenkirchen (Germania)

La top 10 è il risultato delle preferenze dei viaggiatori di 184 Paesi del mondo, raccolte dall’agenzia di promozione turistica European Best Destinations. Si tratta delle dieci stazioni sciistiche, o resorts, più rappresentative dell’offerta turistica invernale in Europa. La Francia conquista il primo posto, per la sesta volta, con Val Thorens, la stazione sciistica più alta d’Europa, situata a 2.300 metri di quota in Savoia. L’Italia, comunque, non se la cava affatto male, con due località tra le prime cinque della top 10: la Val Gardena al secondo posto e al quinto Cortina d’Ampezzo, che nel 2026 ospiterà le Olimpiadi Invernali insieme a Milano.

Le località sciistiche sono state selezionate anche in base alla sostenibilità ambientale. Le preferenze dei viaggiatori provengono dal traffico dati sulle visite al sito web di European Best Destinations nell’ultimo anno.

Le località top

La località di Val Thorens è stata scelta ancora una volta come miglior stazione sciistica d’Europa. È anche una delle più recenti, quest’anno infatti celebra 50 anni dalla sua creazione. Val Thorens è anche la più alta località sciistica in Europa, a 2.300 metri di quota, e anche la più grande al mondo con ben 600 km di piste. Nessun dubbio che sia la preferita dagli sciatori.

A un ottimo secondo posto troviamo la Val Gardena, con le sue località premiate per la vasta offerta di attività all’aperto. Dalle piste del Sellaronda a quelle dell’Alpe di Siusi, incluse nel grande comprensorio sciistico Dolomiti Superski, qui possono sciare e divertirsi tutti, dai principianti ai professionisti. Arte, cultura e cucina completano l’offerta turistica.

Sciare ai piedi del Cervino è un’esperienza fantastica, anche dal lato svizzero dove si trova il vasto comprensorio sciistico del Matterhorn Ski Paradise, condiviso con l’Italia, con 360 km di piste. Nessuna sorpresa, dunque, che la località sciistica di Zermatt sia al terzo posto tra le migliori in Europa. Da non perdere lo Zermatt Snow Park, per gli amanti di freestyle e snowboard.

Dopo il quarto posto della famosa località austriaca di Kitzbühel, troviamo al quinto l’altra località italiana, Cortina d’Ampezzo, premiata per le piste e la qualità delle sue infrastrutture, la cucina dei rifugi e il panorama mozzafiato sulle Dolomiti che la circondano.

E voi, avete trovato la vostra meta sulla neve dove andare a sciare il prossimo inverno?

Ulteriori informazioni su Best Ski Resorts 2022-23: www.europeanbestdestinations.com/ski

Infine, vi ricordiamo anche la classifica generale di European Best Destinations 2022, le migliori mete di vacanza in Europa.