Proposte di viaggio low cost: ecco le Le 3 città più belle d’Italia da vedere a Natale spendendo pochissimo. Tutte le informazioni utili.

È tempo, già passato, di organizzare il vostro viaggio di Natale. Se volete partire ma non sapete dove andare e soprattutto volete spendere poco, ci pensiamo noi a darvi qualche consiglio utile e pratico.

Che sia per i mercatini, i presepi, gli alberi addobbati, gli eventi o i festival delle luci, visitare le città a Natale è sempre un’esperienza piena di emozioni. Poi, se è possibile farlo a prezzi convenienti, magari spendendo pochissimo, è ancora meglio.

Vi abbiamo già segnalato le città italiane più belle da visitare quest’anno a Natale. Qui vi proponiamo quelle più economiche, dove trascorrere alcuni giorni di vacanza low cost.

Le 3 città più belle d’Italia da vedere a Natale spendendo pochissimo

Per un Natale che vi lasci pieni di stupore, tra meraviglie architettoniche e decorazioni natalizie, dovete visitare queste 3 città d’Italia, bellissime ma soprattutto economiche. Ecco dove andare.

Gubbio

La città di Gubbio ha bisogni di poche presentazioni. Ormai tutti la conoscono per l’albero di Natale più grande del mondo, che viene acceso il 7 dicembre di ogni anno, ma anche per il villaggio natalizio che anima il suo bellissimo centro storico medievale. Una vera e propria Città di Natale, con tanti giochi per bambini e attrazioni per adulti, il trenino, la ruota panoramica e gli immancabili mercatini. In tutta la città splendono luminarie e installazioni luminose artistiche e a ogni angolo si possono ammirare splendidi presepi, anche a grandezza naturale. Soggiornare a Gubbio nel periodo natalizio, inoltre, è economico, tra hotel, b&b e agriturismi.

Salerno

La città di Salerno di trasforma in una vera opera d’arte a Natale. Per le vie dell’elegante centro storico sono allestite le spettacolari Luci d’Artista, vere e proprie sculture di luci che ogni anno attirano visitatori da tutta Italia e non solo. Le installazioni luminose più belle d’Italia sono qui, ben oltre le semplici luminarie. La città offre anche un ricco calendario di iniziative ed eventi. Dormire e mangiare qui in inverno è conveniente, si spende veramente poco. Inoltre, è l’occasione per fare un salto sulla Costiera Amalfitana, da ammirare in tutta la sua bellezza paesaggistica, lontano dal caos estivo.

San Gimignano

Infine, segnaliamo una città che è anche borgo storico, conosciuta come la Manhattan del Medioevo per le numerosissime torri che svettavano dal suo centro abitato, come i grattacieli dell’attuale Manhattan, e di cui ne sono rimaste circa 14, comunque non poche. San Gimignano è una città bellissima da visitare durante tutto l’anno. A Natale, con le luminarie che si accendono al crepuscolo e i riti della festa, tra celebrazioni religiose e spettacoli, diventa magica. Sa vistare assolutamente. Poi, nonostante la Toscana non sia molto economica, a San Gimignano in questo periodo potete trovare delle offerte convenienti, negli hotel e soprattutto negli agriturismi e nei b&B.

