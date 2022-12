Da non perdere l’appuntamento con le stelle cadenti di dicembre, ecco quando ammirare le Geminidi. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ci siamo, con il mese di dicembre arriva l’atteso appuntamento con il secondo spettacolo di stelle cadenti più bello dell’anno dopo quello di agosto. Un’occasione da non perdere.

Se le Perseidi dello scorso agosto ci avevano lasciato a bocca asciutta a causa della presenza ingombrante della Luna, le Geminidi di dicembre, invece, ci offriranno uno spettacolo completo, anche se non per molte ore.

Non resta che organizzarsi con vestiti pesanti, un thermos con una bevanda calda e uscire fuori nella notte di buio pieno di dicembre, lontano dalle città e dalle fonti luminose. Ecco quando ammirare le stelle cadenti.

Appuntamento con le stelle cadenti di dicembre, ecco quando ammirare le Geminidi

In questo mese, la Luna sarà piena l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, mentre le stelle cadenti Geminidi sono visibili solitamente intorno alla metà del mese, nel periodo che va dal 10 al 15 dicembre. Dunque, la Luna sarà ancora abbastanza luminosa in cielo ma non occuperà la volta celeste per tutta la durata della notte, lasciando del tempo sufficiente per osservare le Geminidi, grazie alla lunga durata della notte in questo periodo dell’anno.

Quest’anno, il picco della pioggia di stelle cadenti Geminidi è atteso nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Potremo ammirarle solo nella prima parte della notte, quando la Luna non sarà ancora sorta. Come spiegano gli esperti dell’UAI – Unione Astrofili Italiani, nel consueto appuntamento del cielo del mese.

Le stelle cadenti di dicembre compariranno nella porzione di cielo un poco a nord-ovest della brillante stella Castore, nella costellazione dei Gemelli da cui le Geminidi prendono il nome. Portate lo sguardo verso questa parte del cielo appena farà abbastanza buio per ammirare le stelle cadenti ed esprimere i vostri desideri per il futuro.

Le altre stelle cadenti

Non solo Geminidi, dicembre offre anche altri spettacoli di stelle cadenti, sebbene minori e più difficili da osservare.

Tra gli sciami di meteore di inizio mese, gli astrofili dell’UAI segnalano le delta Arietidi, che raggiungeranno il loro picco la notte del 10 dicembre e potranno essere osservate dalla fine del crepuscolo serale fino alle 20.30 circa. Dopo questo orario, infatti, sorgerà la Luna ancora ben luminosa in cielo che disturberà la visione delle stelle cadenti. Le delta Arteidi sono le uniche stelle cadenti minori osservabili quest’anno a inizio mese, perché le altre saranno tutte disturbate dalla Luna.

Verso la fine del mese, invece, si potranno osservare le Leo Minoridi, con picco il 20 dicembre, dalla costellazione del Leone, e le Lincidi, picco tra il 20 e il 21 dicembre, dalla costellazione della Lince. Questi saranno i giorni della Luna Nuova che quindi non interferirà con la visione, offrendo qualche opportunità di osservazione in più nonostante si tratti di sciami minori.

Vi ricordiamo anche che il 21 dicembre sarà il solstizio d’inverno. Il giorno più corto dell’anno.