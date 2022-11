Meteo Italia, che schiaffo gelido dalla Russia: arriva l’inverno

Le ultime previsioni meteo per l’Italia, arriva la bufera, tra piogge, temporali e neve. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Scopriamo cosa ci riserverà il meteo nel prossimo weekend e nella settimana seguente, con le ultime previsioni del tempo aggiornate.

Dopo un ottobre all’insegna del caldo anomalo, è arrivato l’autunno vero, con piogge, prime nevicate e calo delle temperature. Niente “novembrata“, dunque, a parte il tempo mite nei primi giorni di novembre.

Ora siamo entrati nel pieno del clima autunnale, con cieli coperti e piogge diffuse. Durerà ancora per qualche giorno. Non solo, è in arrivo sull’Italia una perturbazione forte che porterà una vera bufera, tra piogge, temporali e neve. Ecco le ultime previsioni meteo per l’Italia.

Meteo Italia: arriva la bufera, tra piogge, temporali e neve

Il maltempo sull’Italia arriverà venerdì 18 novembre, portando un weekend caratterizzato da piogge, anche con possibili nubifragi, e nevicate. Non migliorerà la settimana prossima, quando sono previste ancora piogge e anche forti raffiche di vento.

Una breve pausa dal maltempo nella giornata di giovedì 17 novembre con cieli parzialmente coperti o nuvolosi ma senza precipitazioni di rilievo, a parte alcuni fenomeni residuali al Sud Italia e sul versante tirrenico. Come riporta 3bmeteo.

Già verso sera, comunque, le condizioni meteo inizieranno a peggiorare al Nord, con l’arrivo delle prime piogge, anche forti, sull’Appennino Tosco-emiliano, le Alpi occidentali di confine e al confine di Nord Est del Friuli Venezia Giulia. Il tempo peggiorerà ulteriormente nella notte, con estensione e intensificazione delle piogge, anche con temporali locali, a quasi tutto il Centro Nord. Le regioni più colpite saranno la Liguria di Levante, la Toscana, la Sardegna e il Lazio, dove sono attesi temporali, anche forti.

I fenomeni saranno meno intensi al Nord-Ovest. Mentre su Lombardia orientale, Trentino, Veneto e Friuli potranno risultare a tratti intensi. Sulle Alpi nevicherà a quote medio alte.

Nella giornata di venerdì 18 novembre, la perturbazione colpirà soprattutto le regioni centrali e quelle di Nord Est. I fenomeni saranno intensi a livello locale su Lazio e Campania. Sono previste nevicate sulle Alpi, deboli sui settori centro occidentali e moderate su quelli orientali. Nel prosieguo delle ore, i fenomeni si attenueranno al Centro Nord, mentre il tempo sarà ancora Instabile al Sud ma in attenuazione in serata.

Nella notte tra venerdì e sabato arriverà sull’Italia una nuova perturbazione che segnerà il weekend.

Meteo del weekend 19-20 novembre

Il terzo weekend del mese di novembre sarà all’insegna del maltempo, colpito da una nuova perturbazione che porterà sull’Italia una bufera, tra piogge, temporali e neve. Sono attesi anche venti moderati o forti e mari mossi o molto mossi.

Il maltempo sarà causato da una perturbazione proveniente dall’Atlantico settentrionale, che si unirà a correnti gelide provenienti dalla Russia, provocando anche un calo delle temperature.

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre, arriverà al Sud Italia un vortice temporalesco, che nella giornata di sabato si estenderà a tutto il Centro Sud e potrà causare fenomeni violenti e nubifragi. Mentre sugli Appennini centro-settentrionali nevicherà a quote medio alte. Migliore il tempo al Nord Italia, dove sono previste schiarite e cieli soleggiati o velati. Le temperature scenderanno al Nord e al Centro.

Nella giornata di domenica 20 novembre, il fronte perturbato si sposterà verso i Balcani, con un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, a partire dalle regioni occidentali. In mattinata sono previste piogge sul medio versante adriatico. Poi nel pomeriggio, piogge e temporali saranno solo al Sud, con attenuazione dei fenomeni in serata. Le temperature diminuiranno al Sud.

Il miglioramento del tempo sarà di breve durata, poiché già dalla prossima settimana una nuova perturbazione porterà altra instabilità, anche al Nord Italia.