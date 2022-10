Le previsioni meteo per i prossimi giorni di Ottobre e Novembre. Temperature e cosa ci aspetta. Quanto durerà ancora il caldo di novembre

Altro che maglioni e ombrelli, siamo a novembre e si può parlare ancora di costumi e ombrelloni. L’estate che non vuole proprio finire continua ancora imperterrita del calendario. Le previsioni meteo rivelano che dopo l’ottobrata avremo anche le novembrate. Temperature elevate, sole e niente pioggia. Bellissimo e preoccupante al tempo stesso. Ma quanto durerà quest’estate d’autunno? Quando arriverà il freddo?

Le previsioni meteo sui prossimi giorni e su novembre rivelano che l’estate non finirà tanto presto. Ma un punto di svolta sembra esserci. E come sempre accade passeremo dal caldo al freddo in pochissimo tempo, dall’estate all’inverno. Ecco cosa ci aspetta.

Meteo caldo record: arrivano le novembrate

Un ottobre così caldo non ce lo ricordiamo di certo e nemmeno le statistiche se lo ricordano. Infatti sebbene non sia ancora finito sembra ormai certo il suo record: l’ottobre più caldo di sempre. E novembre è pronto a fargli concorrenza. Già perché le ondate di caldo non si fermeranno. E soprattutto non ci saranno precipitazioni.

Una condizione molto preoccupante: l’assenza di piogge rischia di portarci verso una crisi idrica di cui pagheremo le conseguenze la prossima estate. Oltre che è essere un campanello di allarme della crisi climatica in atto.

Al momento siamo nel pieno della terza ottobrata di questo mese caratterizzata dall’anticiclone africano. Temperature che di giorno arrivano ai 25 gradi al centro Italia, perfino di più in Sicilia e Sardegna e qualcosa in meno al Nord. Aria calda africana che si rafforzerà per il cosiddetto Anticiclone di Halloween.

Finisce ottobre, ma non finisce l’estate. Secondo le previsioni meteo infatti arriverà la prima novembrata della storia. Dopo il Ponte di Ognissanti – con questo bel tempo si può davvero andare ovunque spendendo poco – l’alta pressione sub sahariana non ci abbandonerà, anzi. Il caldo interesserà non solo l’Italia ma anche la Spagna e la Francia. Nel nostro Paese in diverse città le temperature potranno raggiungere valori addirittura di 30 gradi! Generalmente avremo almeno 6 gradi in più rispetto alla media del periodo. Un vero record! In Val Padana, ma anche nelle aree interne di Lazio e Toscana, farà la sua comparsa la nebbia.

Quanto dura il caldo di novembre

Ma quanto durerà questo caldo? Secondo gli esperti fino al 6/7 novembre non ci saranno variazioni di sorta. L’anticiclone sarà dominante, le temperature si manterranno sui 25 gradi di giorno e non sono previste piogge. Ma dall’8 novembre qualcosa potrebbe cambiare. L’alta pressione delle Azzorre si sposterà verso il Nord Europa innescando la discesa di aria fredda polare.

Così nel giro di un paio di giorni passeremo dall’estate all’autunno più crudo. Assisteremo a un calo termico vertiginoso, arriveranno le piogge e le nevicate sulle Alpi. Uno schiaffo gelido. Certo, manca ancora del tempo e le cose potrebbero cambiare, ma almeno si inizia a intravedere l’autunno all’orizzonte.