Proposte i viaggio per il periodo natalizio: lo spettacolo della luce al mercatino di Natale di Bressanone. Tutte le informazioni utili.

Mancano pochissimi giorni all’apertura dei mercatini di Natale in tutta Italia. Qui vi portiamo tra le montagne dell’Alto Adige, nella affascinante città di Bressanone, alla scoperta del suo tradizionale mercatino natalizio.

Il mercatino di Natale di Bressanone è uno dei più belli e frequentati d’Italia. Ogni anno propone un ricco calendario di iniziative, con spettacoli e manifestazioni accanto al tradizionale mercatino, per tutto il periodo natalizio.

Ecco quando apriranno le bancarelle e gli eventi in programma a Bressanone per Natale.

Prima vi ricordiamo anche la nostra guida ai mercatini di Natale 2022 in Italia, Europa e nel mondo. I più belli da visitare.

Lo spettacolo della luce al mercatino di Natale di Bressanone

Tra i mercatini di Natale da visitare in Italia, non dovete perdervi quello della città di Bressanone, in Valle Isarco, in provincia di Bolzano. Sarà inaugurato il prossimo 24 novembre e resterà aperto fino al 6 gennaio 2023.

Le casette in legno e gli stand saranno allestiti, come da tradizione, nelle centrale piazza del Duomo, davanti all’imponente cattedrale di Santa Maria Assunta e San Cassiano, con i campanili gemelli.

Accanto alle bancarelle del mercatino si svolgono ogni anno spettacoli, musica dal vivo, letture di fiabe e racconti per bambini, insieme a un festival della luce. Infatti, è la luce il tema portante del mercatino di Natale di Bressanone, tra vendita di luminarie e candele e spettacoli di giochi luminosi e proiezioni sugli edifici.

Il mercatino di Bressanone propone artigianato tradizionale locale, prodotti gastronomici delle festività natalizie, addobbi per la casa, giocattoli e idee regalo per tutti. Passeggiando tra le casette in legno sarete accolti dal profumo dei biscotti natalizi tipici, degli oggetti in legno, delle spezie e delle candele.

I più golosi troveranno tante specialità della gastronomia altoatesina: strudel, biscotti fatti a mano, Strauben ma anche brezel e gröstl del contadino. Per scaldarsi si potrà sorseggiare oltre al tradizionale vin brulé anche il gin brulé.

Eventi in programma

Il calendario degli eventi in programma al mercatino di Bressanone è ricco e vario. Presso il focolare del mercatino, il lunedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00, saranno lette storie di Natale accanto al fuoco. Non mancheranno le dimostrazioni di artigianato tradizionale.

Il 4 dicembre si celebrerà la Festa di Santa Barbara, con l’antica tradizione di mettere a bagno i rami degli alberi da frutto e i legni ornamentali. Mentre il 5 dicembre sarà il giorno dei Krampus, con il corteo di queste creature diaboliche per le vie della città, dalle 17.00. La tre giorni di festa si concluderà con la celebrazione di San Nicola, il 6 dicembre, che vedrà sfilare il santo accompagnato dagli angeli, con la distribuzione di dolci ai bambini.

Sarà festeggiata anche Santa Lucia, l’11 dicembre, con la realizzazione di candele dei desideri per beneficenza. Si terranno anche laboratori per la preparazione dei dolci tradizionali, come biscotti di pan di zenzero, frittelle di mele, krapfen e tirtln. Alla biblioteca comunale sono in programma anche letture e proiezioni di film per bambini.

Da non perdere lo spettacolo “Liora, il valore del tempo“, nel cortile interno della Hofburg. Lo spettacolo è un musical natalizio di racconti, musica e immagini colorate. I protagonisti sono la bambina Liora e Monsieur TickTack. Le rappresentazioni si terranno ogni sera dal 24 novembre 2022 al 7 gennaio 2023 (tranne il 24 e il 25 dicembre) alle 17.30 in tedesco e alle 18.30 in italiano. Venerdì, sabato e nei giorni festivi si terrà un ulteriore rappresentazione in lingua italiana alle ore 19:30. L’ingresso per gli adulti è di 10 euro (fine settimana e giorni festivi 12 euro) a persona. Sono previsti sconti per bambini, studenti e anziani. Uno sconto è previsto anche per chi raggiunge Bressanone con i treni DB-ÖBB che partono da Bologna e Venezia.

Per ulteriori informazioni: www.brixen.org/natale

Vi ricordiamo le date di apertura dei principali mercatini di Natale in Italia e in Europa.