Da non perdere per i viaggi del 2023: ecco i luoghi da visitare secondo il National Geographic. Tutte le informazioni utili.

È tempo di pensare ai viaggi da fare nel 2023. In questo periodo escono le grandi classifiche sui Paesi e i luoghi del mondo da visitare nel nuovo anno.

Come ogni fine di anno, il National Geographic pubblica la sua lista d’oro delle mete di viaggio per l’anno nuovo. Tanti viaggi da fare nel 2023 intorno al mondo, visitando luoghi straordinari.

Le mete, come d’abitudine, sono scelte con accuratezza, a seconda dei temi e delle proposte per il nuovo anno. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti naturali e culturali, unendo consapevolezza e rispetto per l’ambiente alla conoscenza di storia e tradizioni. Ecco dove andare. Le mete da non perdere.

Viaggi del 2023: i luoghi da visitare secondo il National Geographic

Gli obiettivi per i viaggi del 2023 per il National Geographic sono la sostenibilità ambientale e il sostegno alle comunità locali. In quest’ottica la celebre rivista segnala le mete meno conosciute al posto delle più famose e gravate dal sovraffollamento turistico.

Le mete di viaggio proposte per il 2023 sono 35 in totale, suddivise in 5 categorie: comunità, natura, cultura, famiglia e avventura.