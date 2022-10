State cercando la destinazione giusta dove andare in vacanza a Natale 2022? Ne abbiamo trovate alcune per voi.

Gli appassionati del Natale non stanno più nella pelle. Bisogna assolutamente tenersi pronti, organizzare le valigie e scegliere la meta ideale per andare in vacanza a Natale 2022.

Quest’anno la voglia di partire durante le festività e i ponti offerti proprio dal 25 dicembre è tantissima e, rispetto agli anni passati in cui abbiamo vissuto comunque delle festività all’insegna delle restrizioni per colpa della pandemia da covid-19, la speranza che per quest’anno invece ci sia un totale e completo liberi tutti. Sempre però all’insegna della sicurezza. E allora dove andare in vacanza a Natale 2022?

Vacanze di Natale 2022 in Lapponia da Babbo Natale

Quali sono le mete ideali da raggiungere durante le festività? Il primo suggerimento che vi possiamo dare riguarda una vacanza, ma anche solo weekend in una città molto natalizia come Rovaniemi in Lapponia. Si dice infatti che qui ci sia proprio la casa del vero Babbo Natale. Per questo se siete appassionati e amanti di luci, colori, feste e decorazioni praticamente ad ogni angolo dovreste proprio recarvi qui. Inoltre la Lapponia, se non si soffre il freddo, è una destinazione super interessante per tutti i viaggiatori che vogliono raggiungere una meta un po’ fuori dalle rotte classiche.

Dove andare in vacanza? In viaggio verso i mercatini natalizi

Altre destinazioni interessanti per il dove andare in vacanza a Natale 2022 riguardano tutte quelle città europee dove ci sono i mercatini di Natale. Qui infatti potrete respirare appieno tutta l’atmosfera natalizia al 100%. Un esempio potrebbe essere Praga, ma anche Innsbruck. E rimanendo in Italia anche una città come Bolzano può assolutamente competere con anche delle mete europee.

Natale 2022 a New York

Una vacanza da sogno per le festività natalizie poi è sicuramente a New York. Trascorrere qui le festività natalizie significa tuffarsi praticamente in un set cinematografico perché quasi tutte le pellicole che noi guardiamo e adoriamo sono state girate a New York, magari proprio all’ombra dell’albero del Rockefeller Center! Gigantesco, illuminato ed emozionante già al primo sguardo. Inoltre tutta la città e decorata festa e alcuni negozi come Tiffany si dotano di luminarie pazzesche che trasformano la notte in giorno.

Dove andare in vacanza al caldo a Natale

Ultimo consiglio se volete andare in vacanza a Natale 2022 ma proprio non potete soffrire il freddo è quello di raggiungere una meta più calda come ad esempio le Canarie o perché no volare dall’altra parte del mondo dove è estate e godersi quindi un Natale in bikini e all’ombra di una palma sorseggiando un mojito.

Questi sono quindi alcuni suggerimenti sul dove andare in vacanza a Natale 2022 e sta a voi ora scegliere la vostra destinazione trovare magari un offerta conveniente e partire alla volta della vostra meta natalizia da sogno.