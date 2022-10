Last minute: le offerte per il Ponte di Ognissanti, prendi i biglietti subito e paghi pochissimo. Tutte le informazioni utili da conoscere per partire.

Siamo veramente agli sgoccioli per il Ponte di Ognissanti e di Halloween. Se avete in mente di partire per un viaggio o un weekend lungo ma non avete ancora prenotato nulla, non temete, avete ancora l’occasione di prenotare viaggi last minute e low cost.

Basta avere un po’ di pazienza e cercare le occasioni giuste e il vostro viaggio per il Ponte di Ognissanti salterà fuori, senza bisogno di spendere una fortuna.

Di seguito vi segnaliamo le offerte last minute e low cost per biglietti da prendere subito. Ecco tutto quello che bisogna sapere e che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Le offerte per il Ponte di Ognissanti: prendi i biglietti subito e paghi pochissimo

Non è mai troppo tardi per prenotare un viaggio low cost e last minute per l’imminente Ponte di Ognissanti. Qui vi segnaliamo le offerte da non perdere.

Se desiderate partire per una meta di sole e mare, anche se in Italia c’è ancora un clima quasi estivo, non dovete perdervi la nuova promozione di Ryanair per l'”inverno al sole”, con biglietti scontati per raggiungere le Isole Canarie. I voli partono dai principali aeroporti italiani, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Napoli, Bologna, Torino e Venezia Treviso, e sono offerti a soli 29,99 euro a tratta. Ma si trovano anche biglietti da 21,99 euro.

La promozione è per l’inverno, ma i voli sono per viaggiare subito, già da fine ottobre, e fino al 31 gennaio 2023. Se non volete partire il prossimo weekend potete organizzare un viaggio per l’inverno e per il prossimo Natale. La promozione scade il 2 novembre.

Offerte di biglietti per voli scontati, li trovate per il prossimo weekend anche per viaggiare in Italia, da una città all’altra. Tra Roma e Milano si trovano voli a 90-100 euro per viaggi di andata e ritorno. Le offerte sono di Ita Airways. La compagnia aerea offre anche voli di andata e ritorno per Madrid a 146 euro, Londra a 155 euro, Amsterdam a 163 euro.

Altre offerte per viaggiare in Europa vengono dalla compagnia low cost Volotea, con voli, di sola andata, a 28 euro per Bilbao, a 33 euro per Corfù, a 62 euro per Marsiglia.

Tra i consigli di viaggio, ricordiamo anche la città più bella e low cost d’Italia dove andare subito per un weekend.

Altre occasioni di voli low cost le trovate da Wizz Air, per voli in Italia e in Europa. Tra le offerte: voli per Bari da 24,99 o 34,99 euro; per Lamezia Terme da 19,99 e 29,99 euro; per Spalato da 24,99 euro.

Infine, se volte partire in treno, vi segnaliamo l’Offerta Insieme di Trenitalia, per viaggiare con gli amici nel weekend. L’offerta prevede uno sconto del 50% per viaggi in gruppi composti da 3 a 5 persone.

Mentre Italo treno propone biglietti in offerta sull’alta velocità per raggiungere le città d’arte della Toscana in connessione con i treni regionali di Trenitalia. Da Milano a Pisa da 24,80 euro e da Roma a Siena da 19,70 euro (tariffe complessive: alta velocità Italo + regionale Trenitalia).