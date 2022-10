La città più bella e low cost d’Italia dove andare subito per un weekend

Chi è alla ricerca di una città bella e low cost in Italia dove trascorrere un weekend da sogno si tenga forte. L’abbiamo trovata per voi.

State cercando una città low cost in Italia dove organizzare un viaggio in questo autunno 2022? Tenetevi forte perché abbiamo trovato una località in Toscana, leggermente fuori dalle rotte classiche come Siena, Pisa o Firenze, ma non per questo meno bella, anzi.

La meta economica per un weekend d’autunno è Pitigliano, nel cuore della Maremma Toscana. Siete pronti a scoprirla?

La città più bella e low cost è Pitigliano

Pitigliano si trova nella cosiddetta Area del Tufo e viene riconosciuta più che altro come Piccola Gerusalemme. Sia perché c’è una nutrita comunità ebraica, sia per via della sua conformazione con le mura e le piccole casette di tufo. Il paese è arroccato su una rupe di tufo, appunto, e offre una vista incredibile sulla natura selvaggia e incontaminata circostante. Lo spettacolo vero lo vivrete poi di notte, quando le luci della città sembrano dare un tocco di magia a tutta la zona. Pitigliano è una destinazione emozionante ricca di arte, storia, cultura e natura.

Quanto costa? Abbiamo trovato l’offerta per voi

Abbiamo definito questa meta come low cost in Italia perché, ad esempio chi vuole partire nel ponte di Ognissanti, troverà delle strutture classificate con un punteggio superiore a 8 su Booking, a pochi passi dal centro, a soli 70 euro a notte. Chiaramente ci sono anche strutture che costano meno e altre che costano di più. Dipende moltissimo da cosa volete e da che tipo di vacanza desiderate fare in questo luogo così speciale!

Si tratta di un vero e proprio affare perché potrete godere di un weekend economico in Italia, alla scoperta di un luogo veramente unico e spettacolare che, troppo spesso, viene dimenticato.