Il periodo di Natale in Italia e nel mondo ha una data di inizio e fine prestabilita. Ma alla fine a noi piace sempre anticipare… non è vero?

Non è mai troppo presto per pensare al Natale! Chi ama questa festività aspetta praticamente tutto l’anno per decorare la propria casa, iniziare a sentire le canzoni natalizie e vivere la magica atmosfera che porta con sé.

Se vi state chiedendo quando inizia e finisce il periodo di Natale in Italia e nel mondo, giusto per non cominciare a decorare casa troppo presto ci siamo noi pronti a rispondere a questa domanda.

Quando inizia e finisce il periodo di Natale in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese possiamo cominciare a vivere l’atmosfera natalizia dell’8 dicembre 2022. Teoricamente infatti è proprio nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione che si fa l’albero di Natale. La fine del periodo di Natale invece coincide con il giorno della Befana, il 6 gennaio 2023.

In tutto questo, sia chiaro, negli ultimi anni la voglia di Natale e di godere della festività anche al di là delle date prestabilite del periodo natalizio è tanta. Sempre più persone infatti anticipano il giorno delle decorazioni in casa e della creazione dell’Albero. Insomma…dipende tutto da voi!

Quando comincia e quando termina il periodo natalizio nel mondo

Nel resto del mondo il periodo dell’anno dedicato al Natale inizia e finisce più o meno negli stessi giorni nostri. Ma ci sono delle eccezioni.

Ad esempio in America il periodo di Natale comincia subito dopo il Ringraziamento e il famigerato Black Friday. In Cina, anche se non è la festività più importante, il Natale esiste e si chiama Dōngzhì. Viene celebrato intorno al 20 dicembre, in concomitanza con il solstizio d’inverno e dura circa 10 giorni quindi fino alla fine dell’anno solare.

Siamo pronti a festeggiare

La risposta alla domanda sul quando inizia e finisce il periodo di Natale in Italia e nel mondo è quindi piuttosto semplice. Chi celebra la nostra festività cristiana è accumunato infatti dall’importante giornata del 25 dicembre e le feste durano, in totale, tutto il mese di dicembre!