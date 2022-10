La promozione di Ryanair per andare nelle città dei mercatini di Natale 2022. Quanto costano i voli e come funziona

La meraviglia dei mercatini di Natale quest’anno potrete ammirarla spendendo pochissimo. Ma dovete pensarci con anticipo, ovvero adesso. Già perché Ryanair ha lanciato una strepitosa offerta di voli proprio per i mercatini di Natale 2022. Non ci credete? I prezzi partono da 9.99 euro! Irresistibile, vero? Ecco come funziona e cosa c’è da sapere.

I mercatini di Natale sono uno degli eventi più belli del periodo natalizio. Un’antichissima tradizione – secolare nel Nord Europa – che si rinnova ogni anno. Luci colorate, addobbi, musica, buon cibo e tante curiosità da poter acquistare. E poi le città vestite a festa, quel clima straordinario che solo a Natale c’è. E tutto questo potrete averlo a pochissimo con le offerte di Ryanair.

Le offerte di Ryanair: si vola in Europa ai mercatini di Natale

Iniziano generalmente a fine novembre e proseguono fino a Natale – qui trovate le date dei più importanti – e rendono più suggestiva ogni città. Da Parigi a Praga da Zagabria a Bruxelles tutte hanno i mercatini di Natale. Il ponte dell’Immacolata che quest’anno cade di giovedì rappresenta un’occasione perfetta per un lungo weekend in una città Europea. Ma l‘offerta di Ryanair prosegue per tutto il periodo natalizio fino alla Befana. Insomma potete partire per Natale spendendo pochissimo.

Ma dove andare senza spendere troppo? Abbiamo selezionato i mercatini di Natale low cost 2022 ma lo saranno ancora di più se approfittate delle offerte Ryanair.

Per risparmiare si sa bisogna agire per tempo, dunque non indugiate oltre a pensare e prenotate il vostro volo. Ryanair mette a disposizione centinaia di biglietti a partire da 9.99 euro fino al 24.90 da acquistare entro il 31 ottobre 2022 per il periodo di viaggio che va dal 1 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Dove andare con le offerte Ryanair per Natale 2022

Ma dove andare con le offerte di Ryanair? Tra le offerte più interessanti da Milano c’è Zagabria a soli 9.99 partendo il 6 dicembre, proprio il giorno prima della festa di Sant’Ambrogio. Zagabria ha uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa, più volte premiato. C’è poi Bruxelles a 14.99 euro: dal 10 dicembre fino al 21 questo è il prezzo del volo. potrete vedere una città bellissima, con la sua Gran Place addobbata e piena di bancarelle. Praga è un gioiello spettacolare a Natale e costa appena 14.99 euro, Vienna 16.99 così come Berlino, Budapest e Cracovia.

Da Roma si vola a Francoforte e Vienna con appena 14.99 euro. Potete partire lunedì 12 dicembre e vi ritroverete immersi in un’atmosfera da principessa Sissi. I suoi mercatini sono storici e spettacolari: come quello del Belvedere o quello sulla piazza del Rathaus.

I prezzi di questi voli della Ryanair, vale sempre la pena ricordarlo, sono la tariffa value, ovvero quella che consente di portare con sé in cabina solo una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se volete aggiungere anche il trolley dovete acquistare il priority o la tariffa Regular. Ma per risparmiare seguite i nostri consigli sulle tariffe e i trucchi per risparmiare.

In ogni caso prenotate subito il vostro volo per i mercatini di Natale con Ryanair. Un viaggio a Natale spendendo pochissimo è un bellissimo regalo da farvi.