Come fare per viaggiare alla tariffa economica senza trolley e portare con sé più cose possibili

Avete visto l’offerta di un volo Ryanair, tutti contenti andate a cliccare sul sito, seguite l’iter di prenotazione, ma poi vi accorgete che portando con voi il trolley il prezzo finale del volo è molto più alto. Eppure vi basterebbe appena una borsa in più e specie in estate potreste anche riuscire a viaggiare così leggeri. Vi sembra un problema insormontabile? Una soluzione c’è – anzi più di una – sebbene poco ortodossa, ma totalmente legale.

Va detto che non solo la Ryanair applica la politica di viaggio di promuovere la tariffa base che prevede una sola piccola borsa. Anche le altre compagnie low cost come Wizzair ed Easyjet infatti hanno le stesse regole di volo. Ma una soluzione a tutto ciò c’è. Ecco come fare per risparmiare sul bagaglio a mano.

Come portare il bagaglio a mano senza pagare nulla in più: il trucco facile

Ryanair è la compagnia low cost più amata e il più delle volte anche quella con i prezzi più incredibili. La brutta sorpresa la si ha quando ci si accorge che il prezzo sensazionale è quello della tariffa base, chiamata value in cui è compresa solo 1 borsa piccola da sistemare sotto il sedile. Se si vuole il trolley con sé bisogna acquistare la tariffa regular, che costa di più e spesso anche parecchio. E così la possibilità di risparmiare svanisce.

Ma non è detto. Anzi con questi trucchetti riuscirete comunque a risparmiare e a portare in cabina quante più borse possibili. Ecco come fare:

meglio il priority

dividete il trolley

il segreto del cuscino

Scegliete il priority: conviene

Se volete a tutti i costi – in senso letterale – avere con voi il trolley procedete con l’acquisto della tariffa value e non della regualar. Aggiungete poi il priority e avrete con voi la valigia in cabina, ma spenderete meno che acquistando la tariffa regular. In genere la differenza è di circa la metà: ad esempio il volo Milano-Barcellona costa 20 euro in più con la Regular, 10 euro con il Priority. Il vantaggio di acquistare la Regular è solo avere il posto prenotato (e non i migliori che rimangono a pagamento).

Dividete il trolley

Se viaggiate in due, amici o coppia che voi siate, potete dividervi il trolley. Ovvero acquistate un biglietto con tariffa value e uno con tariffa value con priority. Usate poi la valigia per entrambi: un po’ di spazio in più e meno spese.

Il segreto del cuscino

Ma c’è anche un altro modo per poter viaggiare con Ryanair risparmiando sul bagaglio. Acquistate la tariffa value ossia quella con la borsa piccola. Prendete uno zaino capiente ma che rientri nelle misure previste (ossia 40x40x25). E poi acquistate un bel cuscino da viaggio con la zip. Uno di quelli grandi che si mettono intorno al collo. E no, non vi servirà per dormire.

Svuotatelo e riempitelo con i vostri indumenti. Certo, non ci potrà andare chissà quanta roba. Ma fra lo zaino e il cuscino avrete abbastanza spazio per sopravvivere un weekend. E soprattutto sarete riusciti a risparmiare sul bagaglio a mano.