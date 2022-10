I posti più belli vicino Milano che potete vedere solo questo weekend

L’evento da non perdere: i posti più belli vicino Milano da vedere questo weekend, con le Giornate FAI d’autunno. Tutte le informazioni utili.

Anche in Lombardia e a Milano si svolgeranno le Giornate FAI d’autunno, sabato 15 e domenica 16 ottobre, con tanti luoghi bellissimi da visitare alcuni aperti in via eccezionale per la manifestazione.

Un weekend all’insegna dell’arte, della cultura, della natura e del paesaggio. Perché con le Giornate d’autunno il FAI vuole promuovere la conoscenza del nostro vastissimo patrimonio culturale e naturalistico. Tra palazzi storici, ville, parchi, giardini, aree archeologiche, siti industriali, archivi, biblioteche, chiese e tanti altri luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico.

A seguito della grande partecipazione delle Giornate FAI di primavera, il Fondo Ambiente Italiano ha deciso di organizzare anche le Giornate FAI d’autunno, quest’anno in programma nel weekend del 15-16 ottobre.

Un sabato e una domenica da dedicare alla scoperta della bellezza. Anche a Milano e in Lombardia, con tante aperture e visite guidate, anche in luoghi insoliti. Qui di seguito vi segnaliamo le aperture a Milano e dintorni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I posti più belli vicino Milano da vedere questo weekend

Dopo avervi segnalato i posti da vedere nel Lazio, in occasione delle Giornate FAI d’autunno di sabato 15 e domenica 16 ottobre, vi proponiamo quelli da visitare nei dintorni di Milano. Un’occasione imperdibile per scoprire tante meraviglie a portata di mano per i residenti nel capoluogo lombardo spesso nemmeno conosciute.

Se non sapete cosa fare il prossimo weekend, vi consigliamo di visitare questi luoghi ricchi di storia, arte, cultura e bellezza paesaggistica, guidati dai volontari del FAI. La visita ad alcuni luoghi può richiedere la prenotazione e generalmente viene chiesto un piccolo contributo all’ingresso.

Luoghi da visitare

Ecco i luoghi che non dovete perdervi nelle Giornate FAI d’autunno fuori Milano, in provincia e nelle province vicine.

Abbazia e Borgo di Viboldone , San Giuliano Milanese

, San Giuliano Milanese Sulle orme dei monaci a Morimondo

a Morimondo Vimodrone Contemporanea , Vimodrone

, Vimodrone Chiesa di Santa Maria Maddalena e Borgo di Camuzzago , Bellusco (Monza e Brianza)

, Bellusco (Monza e Brianza) Villa Cusani Tittoni Traversi , Desio (Monza e Brianza)

, Desio (Monza e Brianza) Villa Gallarati Scotti , Oreno (Monza e Brianza)

, Oreno (Monza e Brianza) Complesso del Carrobiolo , Monza

, Monza Santuario Santa Maria delle Grazie , Monza

, Monza Palazzo e Giardini Moroni , Bergamo

, Bergamo Il Vittorio Emanuele II e i suoi Tesori, Bergamo

Bergamo Viaggio nella storia di Cremenate: tra ville, corti e giardini , Cremenate (Como)

, Cremenate (Como) Villa Fogazzaro Roi , frazione Oria, Como

, frazione Oria, Como Villa del Balbianello , Tremezzina (Como)

, Tremezzina (Como) Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Tremezzina (Como)

Se invece preferite restare a Milano, anche in città potrete visitare molti Beni gestiti dal FAI e anche luoghi che solitamente non sono aperti al pubblico per le visite. Tra questi segnaliamo: il Palazzo di Giustizia, il Comando e Centrale Operativa Polizia Locale di Milano in Palazzo del Capitano di Giustizia, Palazzo Cusani, Palazzina Appiani, Palazzo Diotti – Prefettura, Villa Necchi Campiglio, Il Tiepolo e il Giardino di Palazzo Isimbardi, Comando Prima Regione Area Aeronautica Militare.

Ulteriori informazioni sul sito del FAI.