Il viaggio da fare adesso: alla scoperta dei fantastici borghi dell’Umbria da visitare in autunno in bici o a piedi. Tutte le informazioni utili.

L’autunno è la stagione ideale per gli ultimi viaggi e attività all’aria aperta, prima di rinchiuderci in casa con il freddo. Se il tempo è mite e le giornate sono calde e soleggiate, come queste di inizio ottobre, le condizioni sono perfette per lunghe passeggiate o pedalate in bicicletta.

Alla scoperta della magia dei colori caldi del foliage, in visita a mercatini e fiere autunnali, a borghi e città storiche. L’autunno è una stagione ricca di meraviglie e prodotti della natura, di eventi culturali, spettacoli e manifestazioni.

Se poi parliamo di una bellissima regione come l’Umbria, con un territorio pittoresco e tradizioni antiche, allora il viaggio è irresistibile. A maggior ragione se ai visitatori è proposto un itinerario tra alcuni dei borghi più belli della regione da percorrere in bici o a piedi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Alla scoperta dei fantastici borghi dell’Umbria da visitare in autunno in bici o a piedi

Si chiama “I Borghi delle Due Valli” ed è l’itinerario a piedi o in bicicletta tra i quattro borghi di Bettona, Cannara, Collazzone e Torgiano, in Umbria, attraverso le valli dei fiumi Tevere e Chiascio. Un itinerario turistico di grande fascino che affonda nella cultura antica e nelle meraviglie naturali di questa zona e soprattutto è alla portata di tutti.

Infatti, sono previsti diversi percorsi ciclopedonali, quelli più semplici per famiglie con bambini, anziani, o semplicemente per chi preferisce un itinerario dolce, e i tragitti più impegnativi per esperti trekker e di mountain bike.

Tra paesaggi naturali e architettonici i turisti dei Borghi delle Due Valli visiteranno un territorio antico e della bellezza sorprendente, impareranno a conoscere la sua storia, l’arte, le tradizioni culturali e popolari. Attraverseranno colline, vallate, fiumi, vigneti, uliveti, in una vera immersione nella natura. Assaggeranno le bontà della cucina locale e sorseggeranno i vini prodotti in zona.

Tra i percorsi proposti, i viaggiatori possono scegliere quelli pedonali ad anello, che partono e arrivano in ognuno dei quattro borghi, e sono per tutti. Mentre gli escursionisti più esperti e allenati possono incamminarsi per il “Grande anello dei Borghi delle Due Valli”, lungo circa 80 km.

I quattro borghi

Tante sono le tappe da fare, tra arte e natura, lungo l’itinerario a piedi o in bici attraverso i quattro borghi e le due valli.

A Bettona è immancabile la vista allo storico Palazzo del Podestà, che oggi ospita il Museo della Città e la Pinacoteca. Da vedere anche l’Oratorio di Sant’Andrea e la Villa del Boccaglione.

A Cannara la tappa obbligata è il Palazzo Majolica-Landrini, al cui interno si può visitare il Sacro Tugurio, dove San Francesco soggiornava durante le sue visite in zona. Da vedere anche la chiesa dedicata a San Francesco e l’Edicola di Piandarca costruita nel 1926 nei pressi del celebre luogo della “Predica agli uccelli”.

Nel borgo di Collazzone, attraversato dal Tevere, sono da visitare la chiesa di San Lorenzo e il convento di San Lorenzo, con la cripta dove nel 1306 si rifugiò Jacopone da Todi, poeta e fervente religioso, che abbandonò tutti i suoi averi terreni per seguire “la parola di Dio”.

Infine, tanti sono i luoghi da visitare a Torgiano e nelle sue vicinanze. Il borgo fortificato offre diversi palazzo i storici e monumenti: la Torre Baglioni, il Palazzo Graziani Baglioni, il Museo del Vino, quello dell’Olio e il Museo di Arte Ceramica Contemporanea. Mentre fuori del borgo è da visitare il Castello di Rosciano. Sempre fuori del centro abitato, gli amanti della natura hanno a disposizione un suggestivo percorso nel “Parco dei Mulini” o “dei due fiumi”, situato lungo il fiume Tevere fino al punto della confluenza con il Chiascio. Qui sorgono alcuni mulini antichi per la macinazione del grano e delle olive.

Per ulteriori informazioni e per i tracciati dei percorsi ciclopedonali, con tutte le indicazioni, consultate il sito web I Borghi delle Due Valli.