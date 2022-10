Dovete sapere che oltre Disney, il Castello da principesse è in Italia. Un luogo da favola con una storia antica. Tutte le informazioni e curiosità.

Non c’è bisogno di arrivare fino a Disneyland o a Disenyland Paris per vistare un castello da principesse. Anche in Italia trovate un autentico posto da favola, facilmente raggiungibile da tutti.

Senza bisogno di grandi misteri, stiamo parlando del magnifico Castello Scaligero di Sirmione, sul Lago di Garda. Uno dei castelli medievali più suggestivi d’Italia, grazie alla sua particolare posizione, direttamente sull’acqua.

Di seguito tutto quello che bisogna sapere su questo castello da principesse in Italia.

Altro che Disney, il Castello da principesse è in Italia

Il Castello di Sirmione è una rocca di epoca scaligera, riferita al periodo in cui la città di Verona e i territori circostanti furono governati dalla nobile famiglia Della Scala, dal 1259 al 1387. Famiglia che ospitò Dante Alighieri durante il suo esilio da Firenze.

Il Castello Scaligero di Sirmione fu costruito tra il XIII e il XIV secolo e rappresenta un ottimo esempio, perfettamente conservato, di architettura medievale. È anche un raro esempio di fortificazione lacustre.

Si trova all’ingresso del centro storico di Sirmione, che sorge su una penisola sul Lago di Garda, un tempo collegato da un ponte levatoio. Adiacente al castello è stata costruita una darsena, cinta da mura merlate, che comprende una parte del lago.

Caratteristiche del Castello di Sirmione

Il Castello Scaligero di Sirmione è bagnato dalle acque del Lago di Garda su tutti e quattro i lati ed era collegato alla terraferma da ponti levatoi. Per il suo stile architettonico è molto simile ad altre fortezze della stessa epoca, realizzate nel territorio circostante.

Un elemento caratteristico delle fortezze scaligere sono le torri scudate, aperte verso l’interno. Quello che distingue e rende unico il Castello di Sirmione è la darsena sul lago, uno straordinario esempio di architettura portuale del XIV secolo.

Compongono la struttura del castello tre massicce torri maggiori che insieme alle mura presentano merlature a coda di rondine, tipiche delle fortezze scaligere. Dietro alle tre torri si erge il grande mastio, alto 47 metri.

Il Castello di Sirmione viene fatto risalire al periodo di Cansignorio e di Antonio II Della Scala, tra il 1360 e 1380 circa. La darsena ospitava la flotta scaligera.

Nei secoli successivi, a partire dal XVI secolo, il Castello di Sirmione perse importanza come struttura difensiva, a favore della fortezza di Peschiera del Garda. Fu utilizzato come deposito di armi ed equipaggiamenti militari e per l’alloggio delle truppe. In epoca più recente ha ospitato uffici comunali e anche un alloggio dei carabinieri.

In seguito ai lavori di restauro e recupero, il Castello è diventato un monumento aperto al pubblico. Dal 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il Polo museale della Lombardia, divenuto Direzione regionale Musei.

Sebbene il Castello di Sirmione sia una fortezza edificata per scopi difensivi e sia stato perlopiù utilizzato da militari, per la sua particolare bellezza, la posizione sul lago e l’armonia del paesaggio circostante può essere definito un castello da principesse.

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Cultura.

Infine, vi ricordiamo i castelli e le residenze della Regina Elisabetta II.