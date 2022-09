Come risparmiare sui weekend lunghi durante le festività. Il trucchetto facile e veloce

Una delle cose più belle quando si guarda il calendario è segnarsi tutti i ponti dell’anno. Ovvero quei giorni che cadono a fagiolino fra una festività e l’altra e che permettono con un giorno di ferie – o a volte perfino con nessuno – di farsi qualche giorno di vacanza. Il problema è che solitamente i ponti sono i giorni per andare in vacanza più cari dell’anno.

Già perché tutti partono nei medesimi giorni e dunque i prezzi lievitano. A differenza dell’estate dove le partenze sono spalmate in un periodo più lungo nei ponti non c’è scampo. In molti dunque rinunciano a partire perché spaventati dai prezzi troppo alti. Ma non c’è un modo per risparmiare? Sì, c’è. Anzi ci sono tre trucchetti infallibili.

Come risparmiare sul prezzo delle vacanza durante i ponti

C’è da fare una necessaria premessa: quando si vuole risparmiare bisogna scendere a qualche compromesso. Se volete prenotare all’ultimo secondo il volo più comodo della giornata, nell’hotel più di lussuoso della città, beh non ci sono trucchi che reggono: dovete spendere! Ma se siete disposti a qualche sacrificio e a fare qualche mossa più furba la situazione si ribalta.

Per risparmiare durante i ponti e acquistare voli e alloggi a meno dovete seguire i nostri consigli. Abbiamo individuato tre trucchi facili e veloci che vi faranno risparmiare parecchi soldi. Si tratta di semplici accortezze ma che in pochi ci pensano, eppure vi consentiranno di spendere molto meno!

modificare le date del ponte

prenotare con anticipo

scegliere un aeroporto diverso

Fai la partenza intelligente: cambia le date

Quando si parla di partenza intelligente si pensa subito alle file di macchine in autostrada e ai bollini del traffico. Per i ponti il discorso è lo stesso. Se, mettiamo il caso, la festività cade di venerdì la maggioranza delle persone partirà il giovedì pomeriggio e tornerà la domenica sera. Per risparmiare dovete invece partire il venerdì mattina e tornare il lunedì mattina. Ci sono molti voli al mattino presto e sono quelli che costano di meno.

Se avete poi la possibilità di usufruire di un giorno di ferie per rompere lo schema – tornando quindi un giorno dopo – il prezzo crolla. Tenete a mente che generalmente la notte in hotel della domenica costa sempre meno della notte in hotel del giovedì. Certo questo tipo di partenze intelligenti richiede un po’ di flessibilità, ma il portafoglio ringrazia.

Chi fa prima risparmia anche sui ponti

Quando si tratta di vacanze estive tutti ci pensano per tempo, ma quando si tratta di piccole fughe durante l’anno si tende a prenotare all’ultimo. Niente di più sbagliato. I prezzi in questo caso aumentano vertiginosamente a ridosso delle festività. Dunque se guardando il calendario individuate dei ponti che volete sfruttare per una vacanza non perdete tempo e prenotate subito.

Non fate come tutti: scegliete città e aeroporti diversi

Se andate nel posto in cui vanno tutti state pur certi che spenderete di più. Le mete più gettonate sono infatti quelle più care. Ma potete trovare il modo per abbassare i costi. Intanto il ponte può essere l’occasione per visitare una meta poco conosciuta e sottovalutata.

Oppure cercate sempre un secondo scalo, addirittura in un’altra città non troppo distante. Ad esempio se dovete andare a Vienna potreste vedere i voli per Bratislava: è appena 1 ora di distanza ma i biglietti sono molto meno cari. Le compagnie low cost già utilizzano aeroporti secondari, ma se vi spostate di città potreste avere ottime sorprese.

Insomma per poter risparmiare anche durante i ponti è indispensabile scendere a qualche compromesso. Altrimenti il rischio di spendere tanto, troppo è dietro l’angolo.